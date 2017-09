Die FIFA 18 Demo steht zum Download bereit

„FIFA 18“ erscheint bereits in nur wenigen Wochen, genauer gesagt am 29. September 2017 für die PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch und den PC und sowohl EA Sports als auch die zuständigen Entwickler von EA Vancouver haben nun die Demoversion ihrer überaus beliebten Fußballsimulation für die Playstation 4, Xbox One und PC (via Origin) veröffentlicht.

In der Demoversion stellt man euch zwei Spielmodi zur Verfügung. Im „Anstoss“-Modus stehen euch zwölf unterschiedliche Mannschaften zur Auswahl bereit und insgesamt vier verschieden Stadien. Darüber hinaus könnt ihr die Story Kampagne „The Journey“ antesten und Alex Hunters Geschichte in FIFA 18 weiter verfolgen. Dieses Mal begibt sich Alex auf eine globale Reise und trifft einige bekannte Spieler, darunter Cristiano Ronaldo und Antoine Griezmann.

Mannschaften:

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern München

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Stadien:

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

Unter folgenden Links könnt ihr euch die Demoversion herunterladen: