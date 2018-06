Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit – Heute ab 18 Uhr komplett kostenlos verfügbar

Publisher Square Enix und die Entwickler von Dontnod Entertainment werden heute Abend das Adventure „Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit“ veröffentlichen. Alle interessierten Spieler können sich das komplett kostenlose Spiel ab 18 Uhr für PC, Playstation 4 und Xbox One herunterladen.

Für „Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit“ versprechen die Macher von „Life is Strange“ eine „rührende, gefühlvolle und einzigartige Erzählung“. Zudem spielt das neue Adventure ebenfalls im „Life is Strange“-Universum und versetzt euch in die Rolle des zehnjährigen Chris, der ein Superheld sein will. Chris spielt sehr gerne mit seinen Spielsachen und verfügt über eine rege Fantasie, die ihm dazu verhilft alle möglichen Abenteuer zu erleben.

„Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist nicht Life is Strange 2, aber der erste Schritt in Richtung des sehnlichst erwarteten Sequels. Die Episode ist ein eigenständiges Erzählerlebnis, in dem Spieler bei jedem Durchspielen viele versteckte Geheimnisse entdecken können. Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit enthält Verbindungen zu der brandneuen Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2“, so Square Enix.

Fans von „Life is Strange“ sollten sich dieses kleine und besondere Abenteuer nicht entgehen lassen, da auch „Life is Strange 2“ angekündigt wurde und die erste Episode bereits am 27. September 2018 veröffentlicht wird. „Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit“ bietet den perfekten und sogar völlig kostenlosen (Wieder-)Einstieg ins „Life is Strange“-Universum.