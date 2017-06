Die Bedeutung einer passenden Crew in Beyond Good & Evil 2

Ubisoft und Ubisoft Montpellier haben auf der diesjährigen E3 erneut Beyond Good & Evil 2 angekündigt und einen ersten CGI Trailer präsentiert. Nun haben die Verantwortlichen ein weiteres Video veröffentlicht, in welchem sich Gabrielle Shrager, Story Content Director, und Emile Morel, Associate Creative Director, der wichtigen Crew-Bildung widmen. Darüber hinaus hat man bereits letzte Woche einen beeindruckenden ersten Gameplay Trailer präsentiert, für alle die diesen verpasst haben, ist dieser ebenfalls unterhalb des Artikels zu finden.

Jedes Crew-Mitglied soll über eine eigene Persönlichkeit verfügen und könnte euch auch wieder verlassen, sollten diesem eure Handlungen und Entscheidungen im spielverlauf missfallen. Darüber hinaus ist es empfehlenswert verschiedene Planeten nach neuen Crew-Mitgliedern ab zu suchen. Eure Crew spiegelt eure Abenteuer im spiel wieder und jedes Upgrade am Schiff verbessert auch eure Crew-Mitglieder. Es wird verschiedene Ereignisse geben, die euch ermöglichen werden neue leute zu rekrutieren, so könnt ihr zum Beispiel auf Piraten treffen, welche Hybriden oder andere Rassen schmuggeln und als Sklaven verkaufen wollen. Ihr könnt diese befreien und möglicherweise bedankt sich einer der befreiten sich indem er sich euch anschließt.

Die offizielle Beschreibung zum Spiel lautet wie folgt: „Reist zu System 3, für das Prequel eines der beliebtesten Spiele Ubisofts! Kämpft an der Seite unvergesslicher Charaktere in einem beeindruckenden neuen Sonnensystem, während ihr für Freiheit und das Recht das eigene Schicksal unter den Sternen zu bestimmen kämpft. Spielt das Abenteuer alleine oder mit Freunden in einem riesigen und nahtlosen Online-Spielplatz.“

Beyon Good & Evil 2 soll 2018 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.