Die „Agents of Mayhem“ präsentieren sich im neuen Gameplay Trailer

Publisher Deep Silver veröffentlichte einen neuen Trailer zum kommenden Third-Person Shooter „Agents of Mayhem“. Im neuen Trailer werden die ungewöhnlichen Helden und ihre Hintergrundgeschichte vorgestellt und wir erfahren mehr zur Story des Titels, darüber hinaus gibt es auch noch einige neue Gameplay Szenen zu sehen. Den neuen Trailer haben wir euch wie immer unterhalb des Artikels eingebunden.

„Hollywood, Mayhems Gesicht in der Öffentlichkeit und selbsternannter Marketing-Experte, kam auf die Idee hinter der Franchise Force. Gemeinsam mit Fortune und Hardtack gehört der ehemalige Schauspieler zu den ersten Rekruten, die sich Persephone Brimstone angeschlossen haben“, so die verantwortlichen zum Video.

„Fortune, wendig und schnell, Hardtack massiv und auf kurze Distanz tödlich sowie natürlich Hollywood selbst, der die perfekte Mischung beider Kampfstile widerspiegelt“, heißt es weiter. Mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten würden sich die Charaktere des Trios nahezu perfekt ergänzen.

Agents of Mayhem soll am 18.August 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.