Die 3 besten Entwicklungen des Jahres für die Sony Playstation

Es gibt auch in diesem Jahr wieder einige Top Games, die auf der Playstation erschienen sind oder noch erscheinen werden. Von Fußball über Rennspiele und sogar Casino Games haben die Hersteller sich in diesem Jahr wieder einmal nicht lumpen lassen und haben ein paar exzellente Spiele veröffentlicht.

Fifa 17

So ist eines der besten Games in diesem Jahr das von EA Sports entwickelte Fifa 17. Dabei bietet die neue Engine noch realistischere und spannendere Erlebnisse auf und neben dem Platz. Neu bei Fifa 17 ist zudem der Story Modus, der sich The Journey nennt. Dort fängt man mit dem Nachwuchstalent Alex Hunter an und kann von der Fußballakademie bis zu den großen Teams, alles nachspielen und somit den Traum eines Fußballprofis erfüllen. Weiterhin wurde das Gameplay von Grund auf verändert, was sich besonders in Zweikämpfen, bei Standards sowie in verschiedenen Angriffen zeigt. Somit kann man die Kontrolle auf dem Platz noch mehr an sich reißen. Weitearüber hinaus wird ein packendes und verbessertes Gameplay geboten, somit kann man entweder gegen Freunde oder im Online Modus sein Können unter Beweis stellen.



PES 2017

Ein weiteres tolles Game, dass in diesem Jahr für die Playstation entwickelt wurde, ist Pro Evolution Soccer 2017. So ist der Fokus der Entwickler klar zu erkennen, da das Gameplay durch weitere Aspekte verbessert wurde und somit ein noch realistischeres Spielerlebnis bietet. Dabei kann man Pro Evolution Soccer sowohl mit Freunden als auch Online spielen. Um den Realismus weiter zu steigern, setzt PES 2017 auch in diesem Jahr auf die Fox Engine, die weltweit bekannt ist. Zugleich bietet der Entwickler Konami mit der Spielmechanik First Touch die Möglichkeit, noch näher am Geschehen zu sein.



F1 2016

Bei F1 2016 handelt es sich um das offizielle Rennspiel für die Formel 1 Saison 2016. Das Spiel beinhaltet dabei den vollständigen Rennkalender und wartet mit einigen Neuerungen auf. So sind neben den offiziellen Strecken, auch sämtliche Fahrer inklusive des neuen Haas F1 Team mit am Start. Außerdem wurde das Safety Car endlich in das Rennspiel eingefügt, wodurch das Spiel noch realistischer wird. Desweiteren kann man eine umfangreiche Karriere anfangen und sich einen eigenen Spieler erschaffen. Nicht zuletzt wurde für eine deutlich erhöhte Spannung und für mehr Dramatik die Fahrzeug-Entwicklung deutlich verbessert. Somit wird das F1 2016 zu einem absoluten Muss auf der Playstation.



Was gibt es sonst noch an Neuheiten auf dem Spielemarkt?

