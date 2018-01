Deutscher Ankündigungstrailer zu „Secret of Mana“ veröffentlicht

Der Ankündigungstrailer zum kommenden Remaster von „Secret of Mana“ ist schon etwas älter, doch nun haben die Verantwortlichen von Square Enix Germany eine lokalisierte Version mit deutschen Texten auf dem eigenen Youtube-Kanal hochgeladen. Den besagten Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen. Darüber hinaus bestätigte Square Enix erneut, dass Fans sich über eine Disk-Fassung in Europa freuen können.

„Wir starten 2018 mit einem Knall. Die PS4-Version von Secret of Mana wird im Westen auf Disk veröffentlicht!“, so Square Enix. Für rund 40 Euro könnt ihr euch die Disk-Fassung für die PS4 zum Beispiel über Amazon vorbestellen. Bei „Secret of Mana“ handelt es sich um ein Remaster des 1993 für die Super Nintendo veröffentlichten Rollenspiels. In Japan ist die Reihe als „Seiken Densetsu“ bekannt und konnte zahlreiche Spieler begeistern. In der Neuauflage können Fans sich über zahlreiche Verbesserungen freuen, wie Grafik, Sound und Sprachausgabe.

„Secret of Mana“ wird am 15.Februar 2018 für Playstation 4, Playstation Vita und den PC veröffentlicht.