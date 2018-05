Detroit:Become Human – Die große Hoffnung 2018

Mit dem Ankündigungstrailer zu Detroit:Become Human konnte Sony auf der Gamescom 2017 und der vorherigen E3 bereits eine große Menge Vorschusslorbeeren sammeln. Auch die erste Demo sorgte für Furore. Wir übernehmen im Spiel die Rolle einiger Androiden und begleiten sie auf ihrem Weg Menschlichkeit zu erlangen. Das dieses Thema natürlich viele moralische und ethische Fragen aufwerfen kann war von vornherein klar und auch so gewollt. In Detroit:Become Human soll allerdings der Spieler die Entscheidungsgewalt über alles haben was im Spiel passiert und die Geschichte maßgeblich beeinflussen. Wir haben das Spiel ausführlich für euch getestet und es mehr als einmal durchgespielt.

Als Spieletrailer hätten wir auch einen der vielen Charaktertrailer nehmen können, die es bei Youtube und Co. zu sehen gibt. Wir haben uns bewusst für den E3 Trailer von 2016 entschieden weil dieser am wenigsten spoilert und alle auf dem gleichen Niveau hält. Dieses Niveau ist wichtig, da das Spiel große Erwartungen geschürt hat, die wir mit euch teilen wollen. Wir möchten das ihr, sofern ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, mit den gleichen Erwartungen an das Spiel herangeht wie wir beim testen! Immerhin konnte uns Entwickler Quantic Dream bereits mehrfach mit großen und emotional mitreißenden Titeln begeistern. Detroit:Become Human hat da gewaltiges Potential!

An dieser Stelle möchte ich gleich darauf hinweisen das die Thematik des Spieles durchaus interessant ist, nicht nur Gamingtechnisch und einige Fragen bei mir hinterlassen hat. Das Spiel hat mich zum nachdenken beweget und aus diesem Grund möchte ich diesen Teil ebenfalls mit euch teilen. Aus diesem Grund hat dieses Review eine Seite mehr als sonst!