Details zum Lego Marvel Super Heroes 2 Champions DLC Pack

Warner Bros. Interactive Entertainment gibt heute bekannt, welche Charaktere in Champions enthalten sein werden, dem kommenden DLC Charakter-Paket für LEGO® Marvel Super Heroes 2. Das Paket wird zu einer UVP von 1,99€ erhältlich sein und bietet Charaktere aus Marvel Comics´ beliebter Champions-Serie. Somit können die Spieler die unbegrenzte Kraft von Amadeus Cho und den Überschallflug von Nova einsetzen. Ebenfalls enthalten sind Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) und Hawkeye (Kate Bishop), die den vorhandenen Kader aus über 200 Superhelden und -schurken erweitern.

Die Champions sind eine Gruppe von Teenage-Superhelden, die von drei Avengern gegründet wurde, die vom Verhalten ihrer Vorbilder und dem allgemeinen Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Wesen mit Superkräften enttäuscht sind. Sie wollen der Welt zeigen, was es wirklich bedeutet, ein Superheld zu sein und bildeten ihr eigenes Team, um schon bald weitere Teenager mit ähnlichen Idealen für ihre Sache zu gewinnen. Gemeinsam sind sie entschlossen, die Welt auf ihre Weise zu verändern!

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist ein brandneues, episches Abenteuer und die Fortsetzung des Riesenhits LEGO Marvel Super Heroes. Die originelle, verzweigte Handlung, unter anderem geschrieben vom preisgekrönten Comicautor Kurt Busiek, versetzt die Spieler in eine kosmische Schlacht an unzähligen Marvel-Schauplätzen, die aus Raum und Zeit gerissen zusammen die unglaublich offene Spielwelt von Chronopolis bilden. In dieser unterhaltsamen, mit dem legendären LEGO Humor für Fans aller Altersstufen vollgepackten Reise durch das Marvel-Universum machen sich Spieler auf die Jagd nach dem zeitreisenden Kang den Eroberer.

Das Champions-Paket kann einzeln oder als Teil des Season Pass erworben werden, der sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthält, inklusive der Charakter-Pakete Guardians of the Galaxy Vol. 2, Out of Time und Agents of Atlas. Der Season Pass ist für 14,99€ (UVP) oder als Teil der LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition erhältlich, die das Hauptspiel, Zugriff auf das Charakter-Paket Classic Guardians of the Galaxy sowie eine exklusive LEGO Minifigur von Giant-Man enthält (die Minifigur ist nur in der physischen Ausgabe der Deluxe Edition erhältlich).

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ und Windows PC erhältlich.