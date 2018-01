Destiny 2 – Umfangreiche Details zu zukünftigen Updates und Inhalten

Bungie hat sich in einem aktuellen Blog-Eintrag sehr ausführlich zu den Zukunftsplänen von „Destiny 2“ ausgelassen. Game Director Christopher Barrett stellt zunächst klar, dass die „Destiny 2“-Inhalte in zwei Kategorien eingeordnet werden müssen. In die sogenannten „Erweiterungen“ und „Saisons“, denn Season Pass Besitzer oder Käufer einzelner Erweiterungen erwartet zusätzlicher Inhalt, welchen sie sich logischerweise käuflich freischalten.

Erweiterungen sind kaufbare Updates, die normalerweise neue Story, Ziele und Ausrüstung sowie neue Schmelztiegel-, Strike- und Raid-Trakt-Inhalte hinzufügen. Saisons sind Inhalte, die für alle Destiny 2-Spieler ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind.



Ergänzend heißt es, dass alle Eisenbanner, Gruppenkämpfe und die dazugehörigen Prämien für alle Spieler zugänglich sein werden. Das war bei der Veröffentlichung der ersten Erweiterung „Fluch des Osiris“ leider noch anders. Darüber hinaus möchte Bungie sicherstellen, dass die neuen Saison-Prämien von Schmelztiegel, Strikes und Prüfungen der Neun für alle Spieler erhältlich sind. Gruppenkämpfe gibt es am 16.1. wieder und das Eisenbanner ist ab dem 30.1. wieder in der Rotation.

Nachfolgend seht ihr eine Übersicht über die zukünftigen Inhalte, Updates, Events und Änderungen.

Everversum

Wir erkennen an, dass der Fokus gerade etwas zu sehr auf Tess liegt, das Everversum sollte nie ein Ersatz für End Game-Content und Prämien sein. Deswegen ändern sich drei Dinge bei den anstehenden Saisons:

Die Balance neuer Inhalte konzentriert sich jetzt eher auf Aktivitätsprämien statt Glanz-Engramme. Das heißt, dass Geister, Sparrows und Schiffe (üblicherweise nur in Glanz-Engrammen) dem Prämienfundus, den man sich erspielen kann, hinzugefügt werden.

Wir werden einen direkten Gameplay-Weg zu den Glanz-Engrammen mit ihren Prämien anbieten (einschließlich Event-Engrammen).

Wir werden Spielern mehr direkte Kaufoptionen geben und Glanz-Engramme so ändern, dass Spieler die Gegenstände, die sie wollen, häufiger erhalten.

Wir haben bereits damit begonnen, die Änderungen für die Scharlach-Woche einzubasteln, die am 13. Februar beginnt (mit noch mehr Änderungen für Saison 3):

Der Abschluss von Dämmerungs-Raid- und Scharlach-Woche-Meilensteinen während der Scharlach-Woche wird euch jeweils eine exklusive Legendäre Geste, Waffen-Skin und einen Exotischen Sparrow einbringen, die es nur bei diesen Aktivitäten gibt.

Spieler werden für die Dauer des Events beim Level-Up doppelte Engramme verdienen: ein Scharlach-Engramm und ein Erleuchtetes Engramm.

Scharlach-Engramme kann es auch bei Scharlach-Woche-Match-Abschlüssen geben oder wenn man den Scharlach-Woche-Meilenstein mit einem Charakter abschließt.

Jedes Scharlach-Engramm neigt verstärkt dazu, euch neue Prämien zu geben, wenn es entschlüsselt wird, bis man alle neuen Event-Gegenstände besitzt.



EP-Raten

Wir untersuchen noch Änderungen an den EP-Verdienstraten. Unser Ziel bei allen Updates, die EP angehen, ist Transparenz sowie konsistenter EP-Verdienst, egal, was eure bevorzugte Aktivität ist. Im Moment ist er im allgemeinen zu langsam und unausgeglichen beim Grinden bestimmter Aktivitäten (was keinen Spaß macht). Das wollen wir beheben, ohne diese Aktivitäten für Spieler uninteressant zu machen, die nicht grinden (Fairness ist super). Unser erster Versuch war leider superbuggy, damit konnte man nichts anfangen, deswegen müssen wir uns nun neue Möglichkeiten ansehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Feature-Plan

Es gibt drei bestimmte Veröffentlichungen, die wir euch auf den Radar schicken. Spätere Veröffentlichungen bekommen genauere Daten, je näher wir ihnen kommen.

Die folgenden Inhalte und Features werden allen D2-Spielern zugänglich gemacht, egal ob man die Erweiterung besitzt oder nicht.

30. Januar-Update

Meisterwerk-Rüstung Wir erweitern das Meisterwerk-System auf Rüstung. Meisterwerk-Rüstung bietet erhöhte Schadensverringerung, wenn man seine Super benutzt. Ihr könnt den Stat-Typ bei der Meisterwerk-Rüstung neu aufrollen und ähnlich wie bei Meisterwerk-Waffen kann man ein Rüstungsteil zu Meisterwerk aufrüsten, indem man Meisterwerk-Kerne und Legendäre Bruchstücke verwendet.



Raid-Prämien-Aufarbeitung Wir frischen die Raid-Prämien auf, damit sie einzigartiger und interessanter sind. Sie kommen nun mit Raid-spezifischen Mods, und wir passen die Prämien an, um sicherzustellen, dass es bei jedem großen Encounter auch einen Raid-Gegenstand gibt. Der Raid-Händler wird auch direkt Leviathan- sowie Weltenverschlinger-Rüstung und -Waffen gegen Raid-Tokens und Legendäre Bruchstücke verkaufen. Wir fügen einen neuen Geist hinzu, der Raid-spezifische Perks hat. Man kann ihn bei Leviathan- und Weltenverschlinger-Endbegegnungen bekommen. Wir haben vor, weitere Raid-spezifische und andere aktivitätspezifische Prämien zu kreieren.



Februar-Update

Strike Scoring + Highscore Tracking Strike Scoring hält Einzug in Dämmerung und ersetzt die aktuelle Zeitlimit-Mechanik. Scoring ist dem Destiny 1-System ähnlich, aber fokussiert sich auf die kompetitive Ausführung von Strike-Objektiven sowie die Unterstützung von Score-Modifikatoren durch die Spieler. Im Februar werden die Dämmerung-Highscores im Spiel per neuen Abzeichen angezeigt, womit außerdem neue Prämien freigeschaltet werden. Außerdem gibt es Pläne für Clan- und Community- Highscores.

Mods 2.0 Wir arbeiten gerade an einer Komplettüberarbeitung von Waffen- und Rüstungsmods. Überflüssige Mods sollen reduziert werden, es soll einzigartigere Themen geben und sie sollen größeren Einfluss auf eure Power haben. Wir haben den Februar-Release im Auge, aber der Umfang könnte Teile oder das ganze Vorhaben auf Frühling verschieben. Als Ergebnis werden wir evaluieren, welche Rolle Mods in der Glanz-Engramm-Wirtschaft spielen, da wir natürlich Pay-to-Win-Ergebnissen gegenüber sensibel sind.

Schnellspiel-Verbesserungen Wir ändern die Spielmodus-Regeln, um die Geschwindigkeit und den Erwerb von Powermunition in Schnellspiel zu erhöhen.

PC-Turm-Chat Wir fügen dem Turm Text-Chat auf PC hinzu.

Reduzierung von doppelt gemoppelten Exotischen Dadurch wird verhindert, dass man den gleiche exotischen Gegenstand zweimal hintereinander erhält. Es kann trotzdem vorkommen, dass man Duplikate erhält, aber eben nicht direkt hintereinander.

Truppmitglieder auf der Zielortkarte Endlich könnt ihr die Mitglieder eures Trupps auf der Zielortkarte sehen. Das Fragen, wo sich eure Truppmitglieder befinden, nachdem sie per Schnellreise zu einer anderen Landezone gereist sind, hat ein Ende.



Frühling 2018

Wir nehmen uns die Zeit, die wir für Erweiterung II brauchen, damit wir auf das Feedback von „Fluch des Osiris“ reagieren können. In den kommenden Monaten erzählen wir euch mehr darüber, was euch im nächsten Abschnitt von Destiny 2s Story erwartet. Das Team freut sich darauf, euch zeigen zu können, woran sie arbeiten.

Unabhängig von Erweiterung II gibt es aber eine Menge neuer Features, die noch vor oder während Saison 3 veröffentlicht werden. Jeder Destiny 2-Spieler erhält neuen Content in den folgenden Kategorien:

Schmelztiegel

Wir wollen Spieler neue Gründe zum Spielen geben, plus mehr Abwechslung sowie Balanceverbesserungen. Alles neu macht der … Frühling; es kommen also einige coole und langersehnte Features in den Schmelztiegel.

Schmelztiegel-Rang Beginnend mit Saison 3 führen wir saisonale Schmelztiegel-Ränge ein. Es gibt zwei verschiedene Ränge: Tapferkeit – Ein Fortschrittsrang, der aufsteigt, wenn du Matches abschließt. Mit Siegen steigt man schneller auf, aber es gibt keine Strafe bei Niederlagen. Ruhm – Ein Fortschrittsrang, der aufsteigt, wenn du gewinnst und absteigt, wenn du verlierst. Ihr steigt durch Leistung auf.



Privatmatches Privatmatches kommen für alle Destiny 2-Spieler. Spieler können ihre Freunde auf die Karte und in den Modus ihrer Wahl einladen.



6v6-Playlist 6v6-PvP kommt zu Destiny 2, zusätzlich zu den aktuellen 4v4-Modi.

Hexenkessel-Event Hexenkessel wird ab Saison 3 als zeitbegrenztes Event wiederkehren.

Zusätzliche Fixes Wir nehmen Änderungen vor, dass Aufgeben weniger üblich wird und Sicherheitsverbesserungen hinter den Kulissen, damit das generelle Schmelztiegel-Erlebnis besser wird.



Zusätzliche Highlights

Waffen- und Fähigkeitsbalance Sandbox-Tweaks basierend auf Spieler-Feedback und Daten aus dem Live-Game. Das Sandbox Team teilt uns mit, um was es genau geht, wenn wir uns Saison 3 nähern.

Exotische Waffen- und Rüstungsbalance Exotische Waffen und Rüstung werden einer umfassenden Designprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie sich vom Rest der Ausrüstung unterscheiden und neue, aufregende und mächtige Arten zu Spielen bieten.

Saisonaler Ruf Bestimmte Händler werden nun saisonales Ranking anzeigen. Das Verdienen von Ruf wird einzigartige Saison-Prämien freischalten, die mit jeder Saison zurückgesetzt werden.

Verbesserungen an Eisenbanner und den Gruppenkämpfen Zusätzlich zu den Änderungen, die ihr diesen Monat bei Eisenbanner und den Gruppenkämpfen seht, arbeiten wir dauerhaft an ihnen, um sie zu den einzigartigen Events zu machen, auf die ihr euch freut.

Reduzierung von Playlist-Wiederholungen Dieses Feature löst das Problem, die gleiche Playlist mehrere Male hintereinander oder schnell aufeinander folgend in sowohl Schmelztiegel als auch Strikes zu bekommen.

Endgame-Spieleranstrengungen Wir stimmen eurem Feedback zu, dass es ein Ungleichgewicht zwischen Erfolgen und Glanz-Engramm-Prämien gibt, daher packen wir mehr Prämien in bestimmte Endgame-Anstrengungen statt in generisches EP-Grinden gegen Glanz-Engramme. Wir freuen uns, Details mitteilen zu können, sobald wir alles ausgetüftelt haben.

Multi-Geste Damit könnt ihr auswählen, welche Geste ihr in euren vier Gestenslots ausgerüstet habt.

Tresorplatz Wir wollen den Tresoren 50 zusätzliche Slots hinzufügen. Wir glauben nicht, dass mehr Platz eine vollständige Lösung ist und arbeiten weiterhin daran, wie man die Last im Tresor verringern kann. Wir fügen dem Tresor einen Tab für exotische Accessoires hinzu, damit ihr keinen Tresorplatz für Exotische Schiffe, Sparrows und Geister benutzen müsst.

PC-Clan-Chat Zusätzlich zum Turm-Text-Chat im Februar gibt es Clan-Chat für die PC-Version.

Änderungen an den Heroischen Strikes Es wird Modifikatoren geben, damit das Gameplay abwechslungsreicher wird.



Herbst 2018 (oder schon früher)

Wir arbeiten noch an viel mehr, aber sind noch nicht in der Lage, euch da mehr zu verraten. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Gegenstandssammlungen und Aufzeichnungen

Waffen-Slots und Archetyp-Verbesserungen

Zusätzliche Schmelztiegel-Playlists (z.B. Rumble)

Bessere Clan-Prämien

Meisterwerk-Exotische

Verbesserungen an Spitzenwaffen- und Ausrüstung

Verbesserungen an den Prüfungen der Neun

Shaders sowie Zerlegen

Die Zukunft der Guide-Spiele

Solo vs Einsatztrupp-Matching