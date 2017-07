Destiny 2: Social Space „The Farm“ heute für eine Stunde zugänglich

So langsam aber sicher nähert sich die Open Beta Phase von „Destiny 2“ dem Ende zu und kann nur noch bis morgen früh um 6 Uhr unserer Zeit getestet werden. Allerdings gibt es heute Abend einen besonderen Grund den Shooter zu starten, so wird Bungie ab 19 Uhr den neuen Social-Space namens „The Farm“ für genau eine Stunde öffnen. Nach der Zerstörung des Turms bekommt ihr in Destiny 2 einen neuen Social-Space geboten und diesen könnt ihr von 19 – 20 Uhr frei erkunden und mit anderen Spielern interagieren.

Um überhaupt Zugang zu „The Farm“ zu erhalten ist es dringend notwendig die Story-Mission „Homecoming“ abzuschliessen, danach könnt ihr den Social Space nach belieben erkunden und sogar einige versteckte Easter-Eggs entdecken. Als Beispiel erwähnen die Entwickler von Bungie, dass es euch möglich sein wird eine Runde Fußball zu spielen. Maximal können sich bis zu 26 Spieler in „The Farm“ aufhalten, im Erstling konnten sich maximal 10 Spieler im Turm aufhalten.

Destiny 2 wird am 06.September 2017 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht, die PC Version folgt am 24.Oktober 2017.