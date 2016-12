Der vierte Advent – das Ende ist nahe…

Hallo Freunde, mittlerweile sind wir doch eigentlich alle Freunde geworden, oder nicht!? Jedenfalls wird die Adventszeit immer besinnlicher, oder chaotischer, je nachdem wie organisiert ihr seid. Wir persönlich hier haben alle Ruhe der Welt. Wir sind perfekt organisiert, haben schon lange alle Weihnachtsgeschenke zusammen, ja selbst eure sind zuammen. Deshalb wollen wir heute auch wieder ein paar ganz besondere Preise verlosen, die ja vielleicht auch als Weihnachtsgeschenke taugen können… wenn ihr nicht wollt…

Was gibt es heute zu gewinnen?

Für alle die keine Lust haben sich das Video anzuschauen bevor ihr wisst was es zu gewinnen gibt: Wir verlosen heute in zusammenarbeit mit GameStop insgesamt 5 GameStop+ Gutscheinkarten im Wert von je 20 Euro. Damit könnt ihr dann nach herzenslust shoppen gehen. Solltet ihr keinen Gamestop in der nähe haben könnt ihr auch online shoppen!

Was ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach! Wir stellen euch eine Gewinnspielfrage, eine kleine Rechenaufgabe, im Video. Löst einfach diese kleine Rechenaufgabe und schickt die korrekte Lösung bitte im Betreff einer E-Mail an Adventskalender@Playstation-Choice.de! Wichtig! Wir brauchen für eure Teilnahme heute auf jeden Fall eure Adresse. Die könnt ihr einerseits direkt in der Lösungsmail angeben, alternativ auch gerne erst später wenn ihr wirklich gewonnen haben solltet. Das macht keinen Unterschied´, wir sind durchaus in der Lage euch zu fragen wenn wir was wissen wollen 😉

Was ist sonst noch wichtig?

Tolle Geschenkideen von ZiNG Pop Culture zum Weihnachtsfest

Sowohl im Onlineshop als auch in allen Stores tummeln sich bei GameStop jede Menge Fan-Artikel von ZiNG Pop Culture: Egal ob zu den derzeit aktuellsten Games oder zu legendären Filmen und TV-Serien – hier wird jeder fündig!

Kunden können sich auf eine riesige Auswahl zu den beliebtesten Entertainment-Themen freuen: Zocker erwarten zahlreiche Produkte zu Assassin’s Creed, Battlefield, Call of Duty, der Nintendo-Welt und vielen weiteren Gaming-Highlights. Aber auch die Vielzahl an Merchandise zu aktuellen Filmen und beliebten TV-Serien lässt Fan-Herzen höher schlagen: Mit Artikeln zu u. a. Game of Thrones, One Piece, Harry Potter, Breaking Bad, The Big Bang Theory und natürlich der begehrten Star Wars-Reihe haben Liebhaber die Qual der Wahl.

Besonders beliebt sind zur Zeit natürlich alle Produkte rund um das Thema Pokémon. Bei der großen Auswahl an z. B. Sammelfiguren, coolen Snapbacks und verschiedenster Bekleidung ist hier für jeden etwas dabei.

Noch keine Idee für das ein oder andere Weihnachtsgeschenk? Einfach im Netz oder in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die fantastische Fan-Artikel-Welt von ZiNG Pop Culture eintauchen und für jeden die perfekte Weihnachtsüberraschung finden. Oder sich dieses Jahr einfach mal wieder selbst mit neuem Merchandise beschenken.

Alle Infos zu ZiNG Pop Culture und den Produkten unter

www.gamestop.de/zing-pop-culture

www.gamestop.at/zing-pop-culture

www.gamestop.ch/zing-pop-culture

