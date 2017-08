Der Nacon Revolution Pro Controller für PS4 kommt in sieben neuen Designs

Bergheim, 01. August – Der Nacon Revolution Pro Controller wird bunt! Bigben Interactive und Nacon enthüllen den beliebten Controller heute in einer ganzen Reihe neuer Farben und Designs, die für Abwechslung beim Spielen sorgen. Die sieben neuen Varianten werden im September 2017 veröffentlicht und erweitern damit Nacons Palette an offiziell von Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) Ltd. lizenzierten Profi-Controllern für die PlayStation®4.

Der Revolution Pro Controller gibt Gamern den eSport-Vorteil mit innovativen 46°-Sticks und der vollständigen Anpassungsfähigkeit des Controllers über die zugehörige Software* – damit alle Tasten stets mit der richtigen Aktion belegt sind.

*PC mit Windows® 7/8/10 und Internet-Verbindung erforderlich, Download der Software nach Registrierung.

Die Farb- und Design-Varianten des Revolution Pro Controllers erscheinen im September 2017 unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter der Marke NACON™.

Der Revolution Pro Controller ist vollständig mit allen PlayStation®4 (PS4™)-Konsolen kompatibel, einschließlich der PS4™ Pro.