Der große Playstation Choice Adventskalender: Die Teilnahmebedingungen

Die Weihnachtszeit ist angebrochen, seit ein paar Tagen ist es ja auch wieder kalt geworden, aber fühlen wir uns wirklich schon nach Weihnachten? Nunja wir öffnen heute jedenfalls das erste Türchen unseres Adventskalenders für euch. Dann beginnt die Weihnachtszeit wenigstens für euch schonmal. Dennoch geht das alles nicht wirklich ohne ein paar Regeln und Anmerkungen die wir immer wieder dringend erwähnen müssen, das bleibt halt nicht aus. Bevor wir also das erste Türchen eröffnen wollen, hier die Teilnahmebedingungen und Erklärung wie ihr teilnehmt, da es in den letzten Jahren immer wieder Fragen und Probleme gab:

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von Playstation Choice und steht in keinerlei zusammenhang mit Youtube, Facebook, Twitter oder anderen Diensten, auch wenn wir das Gewinnspiel dort teilen und/oder verbreiten gibt es keinerlei Support oder Informationen von diesen Seiten. Lediglich WIR sind für das Gewinnspiel zuständig. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt voraus das ihr die richtige Lösung auf die jeweilige Gewinnspielfrage im Video gefunden habt, die zum jeweiligen Tag gestellt wurde. Die richtige Lösung muss am Tag des Gewinnspieles per E-Mail eingereicht werden. Natürlich ist es für den Gewinnversand sinnvoll eure komplette Adresse direkt in dieser Mail anzugeben, aber wir verpflichten euch natürlich nicht dazu! Die Gewinner werden jeweils persönlich per E-Mail informiert. Die Benachrichtigung erfolgt innerhalb von spätestens 14 Tagen nach Ende des Gewinnspieles. Die ausgelobten Gewinne stammen von Sponsoren. Diese bekommen im Gegenzug die Chance Werbung im entsprechenden Gewinnspieltürchen zu machen. Das nehmen nicht viele in Anspruch, aber das ist ein Dankeschön von Playstation Choice und natürlich nicht Bestandteil des Gewinnspieles sondern stellt lediglich eine Benutzerinformation dar. Playstation Choice behält sich vor jedes Gewinnspiel ohne Angaben von Gründen, jederzeit zu beenden. Von dieser Möglichkeit werden wir gebrauch machen wenn zu erwarten ist das beim Gewinnspiel betrogen worden ist. Ebenfalls behalten wir uns vor Teilnehmer von der Verlosung auszuschließen wenn offensichtlich wird das diese versuchen die Gewinnspielmechaniken auszuhebeln oder zu umgehen. Ein ausschluß vom Gewinnspiel muss nicht zwingend mitgeteilt werden. Der Rechtweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Gewinne, sie Auslosung oder die bekanntgabe der Gewinner/Gewinneradressen. Lediglich die jeweiligen Sponsoren erhalten von uns die Chance auf Wunsch die Adressen und Kontaktdaten der Gewinner und ausschließlich dieser, einzusehen. Eure Daten werden bei uns natürlich vertraulich behandelt. Wir betreiben keinerlei Datenhandel und nutzen eure Daten selbstverständlich ausschließlich fürs Gewinnspiel und die Kontaktaufnahme. Die Daten werden selbstverständlich mit beendigung der Aktion gelöscht und keinem dritten zugänglich gemacht. Auf die Gewinnspiel E-Mails haben lediglich 2 Personen in der Redaktion Zugriff. Als gültige Teilnahme kann eine E-Mail nur gezählt werden wenn sie die richtige Lösung in der Betreffzeile enthält. Diese muss nicht unbedingt zu 100% linguistisch oder orthografisch korrekt sein, hauptsache wir merken das ihr das richtige meint. Ebenfalls muss die E-Mail mit der korrekten Lösung innerhalb des jeweiligen Tages bei uns eintreffen. Die gültige Teilnahme beginnt ab 00:00:01 Uhr des jeweiligen Tages und endet natürlich um 23:59:59. Es gibt also eine Sekunde täglich in der ihr nicht teilnehmen dürft 😉 zumindest rechnerisch. Bestechungsversuche dürft ihr gerne starten, egal ob ihr uns Geld bieten wollt, liebe, Fanbereitschaft oder was auch immer. Ihr dürft es gerne versuchen, wir werden aber keinerlei Bestechungsversuche erfolgreich verlaufen lassen. Wir sind unbestechlich und lassen uns nicht verführen 😉 Teilnahmeberechtigt ist jeder der die richtige Lösung sowie einen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann. Für die meisten Preise ist ein Steam Konto bzw. ein Playstation Network Account notwendig. Playstation Choice behält sich vor den Versand von Preisen ins Ausland zu verweigern. Das können wir in Anspruch nehmen wenn zum Beispiel ein Paket ins nicht EU Ausland versendet werden soll. Wir behalten uns allerdings vor den Gewinnern die Chance zu geben den Versand selbst zu tragen falls notwendig. Diesen Weg müssen wir gehen um die Versandkosten in Grenzen zu halten.

So nehmt ihr teil:

In unseren Adventskalender Special Türchen bekommt ihr jeden Tag einen Preis vorgestellt und ein Video dazu. Im Video versteckt sich die Lösung auf eine Frage, die wir euch ebenfalls jeden Tag stellen. Könnt ihr die Frage beantworten, dann merkt euch die Antwort, öffnet euer E-Mail Programm und schreibt die Lösung in die Betreffzeile in eine neue E-Mail. Die E-Mail schickt ihr am gleichen Tag noch an adventskalender@playstation-choice.de.

Schwer?

Nein?

Was noch?

Nix!

Das wars schon!

Schwer zu glauben aber wir machen es euch in diesem Tatsächlich so einfach!

Was wir Anmerken wollen:

In diesem Jahr versuchen wir es mal ohne Zwang und ohne Aufgaben. Wenn ihr uns aber unterstützen wollt dann könnt ihr gerne unsere Fans bei Facebook werden. Das könnt ihr auf der Facebook Fanpage bei Playstation Choice bewerkstelligen. Wir freuen uns natürlich darüber wenn ihr uns damit unterstützt. Noch mehr würden wir uns natürlich auch über ein Abo für unseren Youtube Kanal Playstation Choice TV freuen, denn den wollen wir weiter ausbauen. Dazu brauchen wir natürlich mehr Abonennten und mehr Views, Likes und Aufmerksamkeit, wir können leider keine Tagelange Arbeit auf Dauer für „nur“ 50 oder 100 Leute aufwenden.

Das sind alles freiwillige Dinge und Dinge die keinen großen Einfluss auf eure Gewinnchance haben. Neue Abonnenten bekommen am Tag ihres Abos jeweils ein Los zusätzlich wenn ihr das in eurer Mail erwähnt.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…