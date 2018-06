Demo zum Koop-Abenteuer „Unravel 2“ veröffentlicht – Nur für kurze Zeit

„Unravel Two“ ist zur E3 2018 nicht nur überraschend angekündigt, sondern gleich auch veröffentlicht worden. Solltet ihr euch unschlüssig sein, ob sich die knapp 20 Euro für den Titel lohnen, stellt euch Publisher Electronic Arts für einen begrenzten Zeitraum eine Demo zur Verfügung.

Seit mehr als zwei Wochen ist das Koop-Abenteuer „Unravel 2“ für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Der Indie-Plattformer von ColdWood Interactives kostet gerade Mal 20 Euro und wenn ihr euch unsicher sein solltet, ob das Spiel was für euch ist, dann solltet ihr euch schnell die kostenlose Demo-Version herunterladen. In unserem Test schnitt der Titel mit einer Gesamtbewertung von 79% ab.

Die kostenlose Testversion kann ab sofort heruntergeladen werden, beinhaltet die ersten beiden Level und ist zudem auf eine Spielzeit von zehn Spielstunden begrenzt. Darüber hinaus wird die Demo offensichtlich nach dem 30. Juli 2018 wieder aus den Stores entfernt. Also solltet ihr euch beeilen, wenn ihr das Spiel vor dem Kauf noch testen wollt.

Demo von Unravel Two laden