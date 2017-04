Demo zu Dragon Quest Heroes 2 im PSN erhältlich

Square Enix veröffentlichte gestern im Playstation Store eine Demoversion zum kommenden Action RPG „Dragon Quest Heroes II“. Das Spiel wird am 25.April 2017 für den PC und am 28.April 2017 für die Playstation 4 veröffentlicht. Ab sofort habt ihr die Gelegenheit den Titel ausgiebig zu testen.

In der Demoversion könnt ihr vier von 15 spielbaren Charakteren ausprobieren und euch mit dem Kampfsystem vertraut machen. Die spielbaren Charaktere der Demo sind Lazarel, Teresa, Carver aus „Dragon Quest VI“ und Maribel aus „Dragon Quest VII“. Zum allersten Mal in der Seriengeschichte könnt ihr das Abenteuer in einer komplett offenen Spielwelt erleben und die die speziell designten Quests genießen. Darüber hinaus werdet ihr einen „kolossalen Bossgegner“ erledigen können.

„Dragon Quest Heroes II ist ein Hack-and-Slash-Action-RPG im freien Feld, das Spieler auf das grandiose Abenteuer schickt, die Ordnung in einer einst friedvollen Welt wiederherzustellen und dabei aufregende Kämpfe epischen Ausmaßes zu bestehen! Lade dir jetzt die Demo herunter und du bekommst einen Vorgeschmack auf das Abenteuer!“, heißt es von offizieller Seite.

