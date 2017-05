Day One Patch 1.01 und Soundtrack für „Prey“ veröffentlicht

Der Sci-Fi-Shooter „Prey“ wird am kommenden Freitag, den 05.Mai 2017, für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht und wie mittlerweile jedes neue Spiel, wird auch Prey mit einem Day One Patch bedient, welcher so einige Fehler ausmerzen soll. Der Patch hebt das Spiel auf die Version 1.01 an und steht bereits seit gestern zur Verfügung.

Ein Spieler veröffentlichte über Gamefaqs den kompletten Changelog samt Bildern zum Patch, welche wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben. Diesen ist zu entnehmen, dass mit dem Update Optimierungen im Bereich der Gegner, der Text- und Audiodateien, der KI, der Kräfte, am allgemeinen Sound, am Gameplay, an der Framerate und Lade- und Speicherfehler vorgenommen wurden. Darüber hinaus wurde das Hacking-Feature verbessert, sodass dieses nun korrekt anzeigen wird, welches Objekt sich im Fokus befindet. Auch ein Fehler, der die Spieler aus der Welt fallen ließ wurde behoben. Laut dem Spieler wurde die Eingabeverzögerung (Input-Lag), welche derzeit nur in der PS4 Version auftritt, mit dem Day One Patch noch nicht behoben, jedoch ist das Problem den Entwicklern bekannt und diese betonten bereits an dem Problem zu arbeiten. Bis zum 05.Mai 2017 könnte noch ein weiterer Patch folgen.

Den Soundtrack zum Spiel könnt ihr euch schon jetzt über verschiedene Anbieter kaufen, beim Kauf werden in der Regel neun Euro fällig, wie zum Beispiel über Amazon. Weitere Anbieter sind iTunes, Google Play und Spotify. Folgende Stücke finden sich im Soundtrack:

Soundtrack von Prey

The Experiment von Mick Gordon

Everything is Going to Be Okay von Mick Gordon

Typhon Voices von Mick Gordon

The Phantoms von Mick Gordon

Into the Tunnels von Matt Piersall

Human Elements von Mick Gordon

The Truth Will Set You Free von Mick Gordon

No Gravity von Mick Gordon

Alex Theme von Mick Gordon

December and January von Mick Gordon

Nueromods von Mick Gordon

Stranded von Ben Crossbones

Semi Sacred Geometry von Raphael Colantonio and Matt Piersall

Mind Game von Raphael Colantonio, Production und Electronics von Matt Piersall