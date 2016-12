Das zwölfte Türchen – Die hälfte bis Weihnachten ist geschafft

Weihnachten kommt mit immer größeren Schritten näher und wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. Dennoch müssen wir heute ein ernstes Wörtchen an einige von euch wenden, denn die letzten beiden Türchen müssen wir für ungültig erklären. Die Gewinne sind natürlich nicht weg, die werden heute mit verlost, aber wir können es einfach nicht gutheißen wenn unsere recht einfachen Gewinnspielmechaniken umgangen werden. Im letzten Jahr musste jeder Teilnehmer auf unserer Seite einen Facebook Like hinterlassen, einen Blogartikel kommentieren, Fan werden oder ähnliches, da gab es jeden Tag ein dutzend Beschwerden von Leuten die das angeblich alles nicht machen konnten, weil es zu viel verlangt war das ganze am Computer zu machen. Jetzt machen wir es euch einfacher: Video anschauen, Gewinnspielfrage beantworten E-Mail abschicken. Noch weniger können wir nicht mehr tun, dann könnten wir uns den Adventskalender auch gleich sparen, aber trotzdem gibt es immer noch einige da draußen die meinen in Massen diese Gutmütigkeit untergraben zu müssen. Aktuell kommen wir um 22:10 am 11.12.2016 da ich diesen Artikel schreibe auf 60 Video Anzeigen und 90 Seitenaufrufen. Es können also maximal 90 gültige Teilnahmen sein. Fakt ist aber das wir aktuell bereits über 250 korrekte Antworten eingesendet bekommen haben. Sprich von 90 Leuten haben 60 das Video gesehen, sprich 60 Personen können die richtige Antwort kennen (bestimmt 10-15 Aufrufe haben wir alleine intern schon generiert, es sind also deutlich weniger). Wenn dann auf eine mögliche korrekte Antwort 4-5 richtige Antworten kommen, dann behalten wir uns das Recht vor das Gewinnspiel ersatzlos zu streichen. Es tut mir leid das wir da so hart sein müssen, aber wenn wir schon in der Adventszeit nahezu unsere komplette Freizeit für unsere Leser opfern dann ist es unfair uns da noch zu hintergehen!

ABER

… wir sind ja noch so und losen die Preise trotzdem aus, allerdings in einem neuen Gewinnspiel. Darum gibt es beim heutigen Gewinnspiel alle offenen Preise zu gewinnen, sprich wir verlosen heute: Destiny – The Collection und zusätzlich gibt es für die richtige ein Los für eines von insgesamt 3 PC Überraschungsspielen.

Die Frage die ihr für dieses Gewinnspiel beantworten müsst ist auch denkbar einfach:

„Wieviele Gegner holen wir im Video vom Himmel?“

Die korrekte Antwort erfahrt ihr wenn ihr das Video bis zu ende anschaut! Die korrekte Lösung schickt ihr dann bitte in einer Betreffzeile einer E-Mail an: Adventskalender@Playstation-Choice.de

Die Gewinner werden heute Abend/morgen früh bekanntgegeben, spätesten morgen im laufe des Nachmittags…

Gefällt mir: Gefällt Lädt…