Das zweite Türchen ist geöffnet

Danke für eure rege teilnahme am ersten Türchen unseres Adventskalenders. Wir werden morgen im laufe des Tages bekanntgeben wer das erste Türchen gewonnen hat. Man, man, man… das war aber auch ein lustiges Türchen, immerhin gab es den Spruch nachdem wir euch gefragt haben gleich 2 mal im Video, allerdings nur einmal mit einem „OKAY“ davor. Wir hatten im Video gestern natürlich einen leichten Schaden am Flugzeug, wie wir auch als Hinweis gegeben hatten. Die korrekte Antwort lautete somit „87“.

Aber auch heute wollen wir euch die Chance geben wieder etwas tolles zu gewinnen. Heute gibt es gleich 2 Preise zu gewinnen. Logisch oder!? Zweites Türchen, 2 Preise! Aber wir haben natürlich auch heute wieder ein Video für euch!

Was könnt ihr heute gewinnen?

Wir verlosen heute einmal Batman Arkham VR für eure Playstation 4. Genießt Batman Arkham VR am besten zusammen mit Playstation VR und den Playstation 4 Move Controllern. Wir haben das Spiel natürlich auch schon für euch getestet, einmal haben wir Batman Arkham VR auf der Gamescom getestet und einmal haben wir nach der Veröffentlichung einen kompletten Batman Arkham VR Test veröffentlicht. Klickt einfach auf die Links und die Testberichte öffnen sich in einem neuen Fenster. Das Spiel gehört zwar zu den günstigeren VR-Erfahrungen, ist aber sicherlich eine der intensivsten, vor allem für Fans von Batman. Wir verlosen heute einen Downloadcode für Batman Arkham VR. Ihr bekommt den Code schnell zugestellt, wenn ihr gewonnen habt, somit könnt ihr auch schnell damit beginnen Gotham City zu retten.

Wir wollen euch aber nicht nur mit einem Preis stehen lassen, denn wir haben ja schon angekündigt das es einen zweiten Gewinn geben wird. Das ist auch heute ein Überraschungs PC-Spiel aus unserem Fundus an Steam Codes. Wir wissen auch nicht was sich hinter den Codes versteckt, also ist eine freie Wahl leider nicht möglich.

Was müsst ihr dafür tun?

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist denkbar einfach:

Beantwortet die Gewinnspielfrage: „Wieviele Charaktere der Batman Reihe bekommen wir im Video zu sehen?“

Die Lösung schreibt ihr als Betreff in eine E-Mail und schickt die E-Mail an Adventskalender@Playstation-Choice.de

Das wars schon! Ihr seid im Lostopf! Natürlich dürft ihr uns gerne bei Youtube abonnieren, wir haben da unseren eigenen Kanal Playstation Choice TV. Auch bei Facebook dürft ihr gerne unsere Fans werden. Das alles ist keinerlei Verpflichtung, aber wir freuen uns darüber.

