Das vierte Türchen – schönen zweiten Advent

Es ist Sonntag…. ist das nicht schön, endlich mal wieder ausspannen und richtig tolle Gewinne bekommen. Ja das haben wir für euch vorbereitet. Heute am zweiten Advent werden wir ein bisschen Zeit haben auch mal wieder mit dem Final Fantasy XV Test fortzufahren. Ihr glaubt ja garnicht was die letzten Tage hier los ist. Da ist man froh wenn man mal ein bisschen testen kann und auch wirklich dazu kommt. Aber dazu vielleicht ein Andermal mehr. Für heute haben wir wieder ein nettes Gewinnspiel für euch vorbereitet! Was gibt es zu gewinnen?

Heute ist ein Adventssonntag, da greifen wir ja immer mal wieder ein bisschen tiefer in die Trickkiste und räumen was tolles für euch aus. Für all die VR verrückten unter uns und alle die es noch werden wollen haben wir heute 2 VR Spiele: Das großartige Playstation VR Worlds das euch ein paar richtig tolle Erfahrungen und Spiele bietet. Zusätzlich gibt es einmal Driveclub VR zu gewinnen und zwar kein Update sondern das komplette Spiel!

Die heutige Frage stellen wir euch im Video, aber bitte antwortet dieses Mal mal richtig. Wir hatten gestern so viele falsche Antworten wie nie zuvor, da war fast keine richtige dabei. Also sollt ihr diesmal logisch denken anstatt zählen. Wir hoffen natürlich das überfordert euch nicht, der zweite Advent ist schließlich ein Tag an dem man sich besinnen sollte, da sollte die Chance auf ein bisschen Ruhe und nachdenken mit dabei sein, oder was meint ihr!?

Die richtige Lösung schreibt ihr wie immer in der Betreffzeile einer E-Mail an Adventskalender@Playstation-Choice.de und schon seid ihr im Lostopf.

Jetzt viel Glück und viel Spaß mit dem Video!

