Das Türchen Nummer 8

Es ist wieder soweit… Mensch Mensch Mensch wie die Tage verfliegen… jetzt sind wir schon beim achten Türchen. Heute haben wir wieder einmal ein bisschen mehr hinter unserem Türchen gefunden. Am heutigen Tag bekommt ihr die Chance mal wieder eines der beliebten PC Spiele die wir nach Zufall auswählen werden und natürlich den versprochenen Gewinn! Heute gibt es in unserem Gewinnspiel einmal Super Stardust Ultra VR zu gewinnen. Für dieses Spiel braucht ihr nicht unbedingt ein VR Headset, es lässt sich auch komplett ohne spielen. Der VR Modus ist lediglich eine dreingabe die aber dafür eine Menge Spaß macht.

Was ihr tun müsst um das VR Spiel im Screenshot (unten) gewinnen zu können? Ganz einfach, das Spiel im Video… wieviele Level haben wir geschafft? Achtung: Wieviele Level haben wir geschafft, nicht im wievielten sind wir? Also…

… wenn ihr die richtige Lösung wisst dann schickt ihr die per E-Mail an Adventskalender@Playstation-Choice.de und zwar in der Betreffzeile.

Wir drücken euch ganz fest die Daumen und glauben an euch das ihr auch heute wieder ein bisschen zählen könnt! WICHTIG: Gewertet werden alle korrekten Einsendungen die am 8.12.2016 bei uns eingehen. Wer dazu unseren Youtube Kanal abboniert sichert sich ein Extra Los.

Die Gewinner dieses Gewinnspieles sowie der letzten Zwei werden wir am Wochenende, Freitag oder Samstag bekanntgeben.

