Das sind die fünf Divisionen (Klassen) von Call of Duty WW2

Mit Call of Duty WW2 kehrt Activision endlich zu den Wurzeln der Reihe zurück und verfrachtet uns in den historischen 2.Weltkrieg. Doch nicht nur mit dem Setting besinnt man sich zurück, so auch bei dem Klassensystem. Diese Klassen heißen nun Divisionen.

In einem Blogeintrag hat Activision nun die fünf Divisionen im Spiel enthüllt. Jede Division unterscheidet sich deutlich in der Bewaffnung und dem Einsatzzweck, so wie es auch in anderen Shootern üblich ist. Die Auflistung macht bereits deutlich, dass die Wahl der Division nicht nur die Bewaffnung bestimmt, sondern auch euren Spielstil. So könnt ihr wählen, ob ihr euch als Gebirgsjäger mit eurem Scharfschützengewehr in die Schlacht wagt oder doch als Expiditionsstreitkräfte dem Feind mit Brandmunition ordentlich die Hölle heiß macht.

Die Divisionen von Call of Duty WW2

Airborne (Luftlandetruppen): Als erste im Kampf agieren sie schnell und leise

Mountain (Gebirgsjäger): Fokussieren sich als Scharfschützen auf präzise und tödliche Schüsse

Infantry (Infanterie): Die Speerspitze in den Schlachten

Armored (Gepanzerte Truppen): Verfügen über die mächtigste Feuerkraft

Expeditionary Force (Expeditionsstreitkräfte): Heizen die Gegner mit Brandmunition ein

Im Rahmen der E3 2017 wird voraussichtlich der Muliplayer-Part von Call of Duty WWII ausführlich vorgestellt und ihr werdet dann die verschiedenen Divisionen in Aktion erleben können. Call of Duty WWII soll am 03.November 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.