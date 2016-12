Das sechste Türchen des Adventskalenders

… es ist Nikolaus und wir hoffen ihr habt eure Stiefel rausgestellt, denn just in diesem Moment sollte der gute eigentlich unterwegs sein und die Stiefel und Schuhe der gläubigen Kinder füllen. Auch die der nicht ganz so Nikolaus-gläubigen, die nur genug bei ihren Eltern gequengelt haben. Bei uns braucht ihr keine Stiefel und auch keine Shuhe, das zählen von Schuhen hatten wir bereits und das ist ja gehörig in die Socken gegangen. Da hatten wir kaum teilnahmen und so gut wie keine richtige, da kommt doch sogar ein User, der es sogar noch besser wusste wie wir! Wir wollten wissen wieviele Schuhe die Jungs in Final Fantasy 15 anhaben, der gutste hat sogar die Handschuhe mit erwähnt…. wäre mir nie aufgefallen.

Die Auflösung des fünften Türchens, bei dem ihr uns ein kleines amtliches Kennzeichen beim Zombieschnetzeln mitteilen solltet kommt auch noch, nur nicht heute. Das werden wir im Laufe des Wochenendes alles zusammen auflösen, dann gibts auch alle Gewinner der Woche noch einmal kompakt.

Nun aber zum aktuellen Gewinnspiel:

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen heute:

1 x zufälliges PC Spiel (Steam Code)

1 x Playstation VR Worlds

1 x Driveclub VR

1 x Dark Souls 3 Mega Paket:

Das Dark Souls 3 Megapaket wurde gesponsort von Bandai Namco, an dieser Stelle nochmal vielen lieben dank in die Richtung. Es besteht aus einer Dark Souls 3 Apocalypse Edition im Steelbook, einem Dark Souls III T-Shirt, einem Dark Souls III Notizbuch und einem Set mit Dark Souls III Buttons. Dieses einzigartige Megapaket kommt zu einem glücklichen Gewinner, der in Zukunft vielleicht viel öfters sterben wird als ihm lieb ist… nein ehrlich, bitte denkt daran das ger Gewinner oder die Gewinnerin hier mindestens 16 Jahre alt sein muss. Im Zweifelsfall müsst ihr uns das nachweisen bzw. nachweisen können.

Die Frage ist relativ einfach gehalten, aber wir wollen es auch nicht zu einfach machen: Wieviele Zombies haben wir im laufe des Videos in die ewigen Jagdgründe geschickt!?

Die korrekte Antwort findet ihr natürlich im Video (weiter oben), diese schickt ihr dann in der Betreffzeile einer E-Mail an: Adventskalender@playstation-choice.de. Die Gewinner werden von uns ab Freitag benachrichtigt! Es wäre natürlich nicht unpraktisch wenn ihr eure komplette Adresse in der E-Mail mitschicken würdet, dann können wir euch im Gewinnfall das Dark Souls III Paket noch schneller zuschicken.

In diesem Sinne viel Glück und viel Spaß beim zählen!

Gefällt mir: Gefällt Lädt…