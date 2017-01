Das preisgekrönte Skylanders Imaginators erscheint für Nintendo Switch

Skylanders begeistert Spieler mit neuen Charakteren und einem Adventure Pack

Fans von Skylanders Imaginators und der Skylanders Creator App erschufen bereits mehr als 25 Millionen Charaktere¹

Pünktlich zur mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Nintendo Switch im März 2017 bringt Activision Skylanders™ Imaginators einem noch größeren Gamer-Publikum nahe. Im März erscheinen außerdem einige heißersehnte Charaktere für Skylanders Imaginators sowie eine brandneue Erweiterung. So können Portalmeister auf der ganzen Welt in diesem Frühjahr das preisgekrönte Spiel Skylanders Imaginators mit neuen Inhalten, Spielzeugen und Erlebnissen entdecken!

Kein Magisches Portal? Das ist bei Nintendo Switch kein Problem. Skylanders Imaginators für Nintendo Switch bietet den Spielern einzigartige Spielmöglichkeiten, zum Beispiel mit einer riesigen digitalen Bibliothek, die das einfache Laden und Speichern von mehr als 300 Spielzeugen aus der Skylanders™-Reihe* auf dem neuen Spielsystem für zu Hause ermöglicht. Mit der digitalen Bibliothek können die Spieler ihr Skylanders Imaginators-Abenteuer außerdem immer und überallhin mitnehmen.

„Seit dem Start von Skylanders Imaginators und Skylanders™ Creator haben die Fans mit den umfassenden Charaktererstellungsmöglichkeiten im Spiel und der App 25 Millionen Imaginators kreiert. Wir freuen uns sehr, dieses Erlebnis auch den Spielern auf Nintendo Switch zugänglich zu machen“, so Paul Reiche, Mitbegründer und Studio Head von Toys for Bob. „Wir haben schon erstaunliche Skylander-Schöpfungen gesehen und die Sammlungen der Kids wachsen stetig. Darum sind wir stolz darauf, dass wir den Fans mit diesem neuen System noch mehr Tiefe und Abwechslungsreichtum bieten können als bisher denkbar gewesen wäre.“

„Skylanders Imaginators hat die Fantasie der Fans überall angeregt und wir freuen uns darauf, ihre Spielerlebnisse auf Nintendo Switch und mit den neuen Spielzeugen und Inhalten, die in diesem Jahr erscheinen, weiter zu unterstützen“, so Josh Taub, Senior Vice President, Skylanders Product Management bei Activision. „Inzwischen sind mehr als 300 Millionen Skylanders-Spielzeuge bei den Fans², das entspricht fast zwei verkauften Spielzeugen pro Sekunde seit dem Start von Skylanders™ Spyro’s Adventure. Im Herbst startet außerdem die neue Staffel der Animationsserie Skylanders™ Academy bei Netflix und wir sind begeistert, dass die Fans Skylanders spielen, ansehen und Charaktere erschaffen können, wo immer sie gerade sind.“

Aufbauend auf dem charakteristischen Gameplay und den sammelbaren Spielzeugen der Reihe erscheint das Level Pack Verfluchter Tiki-Tempel. Dieses Level Pack erscheint zeitnah zum Switch-Release und nimmt Kinder mit auf ein ganz neues Abenteuer, bei dem ihnen mehr als 100 neue Objekte für Skylanders Imaginators angeboten werden – zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe! Das Pack enthält den Sensei-Charakter Wild Storm, der die Spieler auf ein neues Level bringt, einen Lebenskreationskristall und eine rätselhafte Imaginite-Kiste.

In Skylanders Imaginators haben Kinder mehr Wahlmöglichkeiten als je zuvor – Aussehen, Kräfte, Fähigkeiten, Namen, Schlagwörter, Musikthemen u.v.m. – und kreieren damit einzigartige Skylander, die ihrer Fantasie entspringen. In diesem Frühjahr können sich die Fans auf neue Helden in der Welt von Skylanders Imaginators freuen, darunter der Sensei-Skylander Grave Clobber. Grave Clobber war einst ein mächtiger Pharao, der über die Goldene Wüste herrschte, doch seine sieben neidischen Brüder verbuddelten ihn in einem Unterwassergrab, während er schlief. Schließlich erhob Grave Clobber sich aus seinem nassen Grab, zog seinen Brüdern eins über und erwies sich damit als der perfekte Sensei-Ausbilder für die Boxer-Klasse. Diese Mumie überrascht mit einer Auswahl von Kräften, die von starken Schlägen bis hin zu telekinetischen Fähigkeiten reichen!

Skylanders Imaginators für Nintendo Switch erscheint zur Veröffentlichung von Nintendo Switch und ist von der USK freigegeben ab 6 Jahren. Das Level Pack Verfluchter Tiki-Tempel und die neuen Sensei-Skylander unterstützen alle gängigen Spieleplattformen, einschließlich Nintendo Switch und die Wii U™-Konsole von Nintendo, die Xbox 360™ und Xbox One™ und die PlayStation® 3 und PlayStation® 4.

Skylanders Creator ist eine App, die Spieler aus den jeweiligen App Stores für ausgewählte iOS- und Android-Mobilgeräte kostenlos herunterladen können. Weitere Informationen zu Skylanders gibt es auf www.skylanders.com.

Skylanders™ Academy, die neue animierte Comedy-Abenteuerserie inspiriert von der Skylanders-Reihe, startete am 28. Oktober 2016 auf Netflix. Mit viel Humor, Herz und denkwürdigen Momenten liefert Skylanders Academy epische Action für Kinder aller Altersgruppen. Die erste Staffel der Netflix-Originalserie erschien in 190 Ländern, eine zweite Staffel ist für Ende 2017 geplant.

