Das ist Madden 18 – Test des Football Primus

Auch in diesem jahr darf natürlich keine der bekannten Sportserien eine Pause erfahren und so haben wir uns natürlich auch diesmal wieder liebend gerne auf Madden NFL 18 gestürzt. Nachdem wir ja bereits im letzten Jahr mit einem sehr positiven Ergebnis das Spiel beurteilen durften (ihr erinnert euch, wir nannten es das erste zu 100% verständliche und Spielbare Madden für Einsteiger), gibt es in diesem Jahr wieder einige Neuerungen. Electronic Arts hat sich ein herz genommen und die Ignite Engine endgültig aus dem Spiel genommen. Acuh Madden wurde jetzt auf Frostbite umgestellt. Ob sich dieser Wechsel letztlich nun gelohnt hat klärt unser Test.

Auch in diesem Jahr greift sich EA mal wieder eine neue Story und verarbeitet sie im neuesten Teil von Madden. Dieses Mal begleiten wir Quarterback David Wade auf seinem Weg in die NFL und der soll nicht allzu einfach werden. Hinzu kommt natürlich die neue Engine, bei Fifa funktioniert die ja bereits prächtig, also warum nicht auch Madden auf das neue System umstellen!? Ein Enginewechsel ist aber nicht immer einfach zu meistern und fußt meist in Problemen. Eigentlich sollte EA das Ganze aber im Griff haben. Hinzu kommt ein neuer Spielmodus und eine verbesserte Steuerung, soviel zumindest zu den Punkten die uns versprochen wurden. Auf den kommenden Seiten klären wir wie das Spiel sich in unserem Test geschlagen hat.