Das hält der Mai 2017 für „Zocker“ bereit

Der April neigt sich bereits dem Ende zu und der Mai steht mit neuen Aufregenden Spielen vor der Tür. Auf welche Titel ihr euch im Mai gefasst machen könnt verraten wir euch in diesem Artikel.

Den Anfang macht das „rolling Roguelike“ Spiel „TumbleSeed„. Das Spiel erscheint am 02.Mai 2017 für die Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, den PC und MAC erscheinen. Die Entwickler betonen dabei, dass TumbleSeed vor allem auf der Nintendo Switch eine ganz besondere Erfahrung bieten wird, da die HD Rumble-Funktion in einer einzigartigen Art und Weise zum Einsatz kommen soll. Spieler auf allen anderen Plattformen können sich auf einen Roguelike-Titel freuen, in welchem man mit einem kleinen Samen an die Spitze eines prozedural generierten Berges gelangen muss. Dabei trotzen wir unzähligen Fallen und Monstern auf unserer Reise.

Am 05.Mai 2017 wird das Point-and-Click Adventure Dreamfall Chapters für die Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Spiel erschien bereits 2014 auf dem PC. Dreamfall Chapters ist „das Finale der preisgekrönten Serie. In parallelen Welten – einer dunklen Cyberpunk-Vision unserer Zukunft, und einem magischen Fantasy-Reich – folgt das Spiel zwei ungleichen Helden auf ihrer Reise um das Gerüst der Realität vor dem Zerfall zu retten. Spieler erleben Entscheidungen und Konsequenzen, Träume und Wirklichkeit, Magie und Wissenschaft, Chaos und Ordnung und die gebrochenen Helden, deren Handlungen den Lauf der Geschichte in allen Welten prägen werden. Dreamfall Chapters ist ein erwachsenes, emotionales, düsteres, magisches und stellenweise wirklich herzzerreißendes Adventure, das Fans den lang ersehnten Abschluss der Longest Journey-Reihe bringt und auch neue Spieler zu verzaubern weiß.“

Am 05.Mai 2017 erscheint der Science-Fiction-Shooter Prey für Playstation 4, Xbox One und den PC. „In Prey erwachen Sie an Bord der Talos I, einer Raumstation, die im Jahr 2032 den Mond umkreist. Sie sind der Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt und Sie werden nun gejagt. Während Sie sich den dunklen Geheimnissen von Talos I und denen Ihrer eigenen Vergangenheit stellen, müssen Sie überleben und können dabei nur die Werkzeuge nutzen, die Sie auf der Station finden – sowie Ihren Verstand, Ihren Waffen und bewusstseinsverändernden Fähigkeiten.“

Am 09.Mai 2017 wird der Roguelike Retro-Shooter Strafe für Playstation 4 und PC veröffentlicht. „Das rasante Werk der Pixel Titans ist ein Liebesbrief and die FPS-Klassiker der 90er. Strafe ist ein Roguelike Ego-Shooter, der computer-generierten Fotorealismus an seine Grenzen und Hardcore-Sci-Fi-Action in unvorstellbare Bereiche bringt. Ihr seid ein Schläger auf einer unglaublich gefährlichen Mission am Rande der Galaxie. Ihr habt lediglich ein Leben, während ihr durch die albtraumhaften Gebiete von Strafe navigiert. Wenn ihr sterbt, ist nichts, wie es vorher war. Das Spiel ist schnell und dynamisch, mit mehr als 30 Waffen und 20 blutdurstigen Feinden.“

Am 12.Mai 2017 erscheint das Simulationsspiel Birthdays the Beginning für Playstation 4 und den PC. Das Spiel ist das neueste Werk vom japanischen Gamedesigner Yasuhiro Wada, welcher die beliebte Bauernhofreihe Harvest Moon erschaffen hat. „In Birthdays the Beginning können die Spieler eigene Welten kreieren, funktionierende Ökosysteme erstellen, die Evolution von Lebensformen beeinflussen, Landschaften formen und die Temperatur kontrollieren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! „

Am 16.Mai 2017 wird das Hardcore Action-Rollenspiel The Surge für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Das Spiel wird von dem deutschen Entwicklerstudio Deck 13 entwickelt, die zuvor Lords of the Fallen hervorbrachten. „Die Welt von The Surge zeichnet ein sehr düsteres Bild von der Zukunft, in welcher der technische Fortschritt sowie die Entwicklung unserer Gesellschaft und unser Umgang mit unserer Umwelt die Menschheit in die Dekadenz geführt haben. In diesem brandneuen RPG, das in einer dystopischen Zukunft angesiedelt ist, können Spieler mit knallharten Kampfmechaniken ein einzigartiges und spannendes System zum Abtrennen von Gliedmaßen erleben, das ihnen dazu dient ihre eigene Spielfigur zu verbessern.“

Am 17.Mai 2017 wird der VR-Sci-Fi-Shooter Farpoint exklusiv für die Playstation-VR. „Begeben sie sich in Farpoint auf eine gefährliche Reise in eine feindselige außerirdische Welt – exklusiv für PS VR. Nachdem sie mit nichts als deiner Standardausrüstung als Überlebenshilfe auf einer unbekannten, außerirdischen Welt gestrandet sind, müssen sie sich auf die Suche nach einer abgestürzten Raumstation – der Pilgrim – und ihren Überlebenden machen, um einen Weg zurück nach Hause zu finden. Meistern sie ein Arsenal von Primär- und Sekundärwaffen, während sie ihre Umgebung komplett frei erkunden und die Geheimnisse der seltsamen Anomalie aufdecken, die sie erst in diese Lage gebracht haben.“

Am 18.Mai 2017 erscheint Portal Knights für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Für den PC ist bereits seit dem 26.Februar 2016 eine early Access Version über Steam verfügbar. Für die PS4 (PSN) und die Xbox One (Xbox Store) ist derzeit eine kostenlose Probeversion verfügbar. „Lassen Sie die vertraute Welt hinter sich und betreten Sie mit Portal Knights, einem kooperativen 3D-Sandbox-Abenteuer, eine fantastische, unbekannte Welt! Stufen Sie Charaktere auf und stellen Sie mächtige Ausrüstung her, um die Feinde in taktischen Echtzeit-Kämpfen zu besiegen. Erkunden Sie dutzende zufällig generierte Inseln und stellen Sie den Frieden in einer Welt wieder her, die vom Bruch auseinandergerissen wurde. „

Am 19.Mai 2017 erscheint das Action-Rollenspiel Akiba´s Beat für die Playstation 4 und die Playstation Vita. „Unser Held Asahi Tachibana ist ein NEET, wie er im Lehrbuch steht. NEET ist die Abkürzung für „No Experience, Education, or Training“ (keine Erfahrung, Bildung oder Ausbildung). Der Begriff wird gewöhnlich für Leute verwendet, die unterqualifiziert sind, die Zeit daheim verbringen und in komfortablen Wohnungen leben. Gefangen in einer Zeitschleife, in der ein Tag wieder direkt beginnt, sobald er endet, ist Asahi einer der wenigen auserwählten Menschen, die nicht zurückgesetzt werden. Gemeinsam mit seiner Gruppe, die ebenfalls in der zeitversetzten Welt leben, muss er die Täuschungen, die in dieser Stadt ihr Unwesen treiben, beseitigen. Es ist die Pflicht der bunt zusammengewürfelten Truppe (ob sie wollen oder nicht), in diese Wahnvorstellungen einzudringen und die natürliche Ordnung wiederherzustellen, um die Zeitschleife zu stoppen. Inmitten dieser gewaltigen Aufgabe stoßen der Protagonist und seine Kameraden auf ein Geheimnis, welches die Grenze zwischen der physischen Welt und den innersten Wünschen der Menschen verwisch. Wird es der Bande gelingen, die Zeitschleife zu beenden oder wird sie dem Mann mit dem pinken Umhang, der anscheinend der Schlüssel zur Wahrheit ist, unterliegen?“



Am 19.Mai 2017 wird das Strategie-RPG Spiel Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia exklusiv für den Nintendo 3DS veröffentlicht. „Der Krieg der Götter entzweit einen Kontinent und es ist Ihre Aufgabe, Legionen von Soldaten in taktischen Schlachten anzuführen. Entdecke die miteinander verwobenen Geschichten der Helden Alm und Celica, bekämpfe Monster und erkunde 3D-Dungeons. Meistere diese Mischung aus modernem und klassischem „Fire Emblem“-Gameplay. In Valentia kämpfen Sie fordernde Schlachten in der Tradition früherer „Fire Emblem“-Spiele, in denen die Regeln im Kampf einfacher waren. Beende den Krieg und vereine den Kontinent, indem Sie die Bedürfnisse einer Armee aus Soldaten mit unterschiedlichen Talenten abwägen. Meistere die für die Serie typischen Charakter-Klassen wie Magier, Rittmeister und Schütze und beweise Ihre strategischen Fähigkeiten in fordernden Schlachten auf dem Gitternetz. Wenn Sie auf der Weltkarte auf ein Dungeon stößen, können Sie im Action-Adventure-Stil jeden Winkel davon erkunden. Man weiß nie, welche Geheimnisse einen dort erwarten.“

Am 19.Mai 2017 erscheint der Echtzeit-Strategie Titel Shadow Tactics: Blades of the Shogun für die Playstation 4 und die Xbox One. Für den PC ist das Spiel bereits seit dem 06.Dezember 2016 erhältlich und konnte sowohl Fachpresse, als auch Spieler gleichermaßen begeistern. „Shadow Tactics ist ein Echtzeit-Strategie Spiel mit Fokus auf Taktik und Stealth, welches in Japan zu Zeiten der Edo Periode spielt. Steuern Sie ein Team von tödlichen Spezialisten. Wählen Sie Ihre eigene Herangehensweise, wenn Sie mächtigen Festungen, verschneite Bergkloster oder geheime Lager in der Wildnis infiltrieren müssen. Planen Sie Ihre Angriffstaktik sorgfältig – legen Fallen, täuschen und überlisten Ihre Gegner, und bleiben immer im Schatten – denn der Gegner ist übermächtig. Der Spieler muss seine Strategie vorsichtig abwägen, um die herausfordernden Missionen meistern zu können: Wie werden sich die Charaktere als Team verhalten? Wer eignet sich am besten bei bestimmten Aktionen? Wie können sie die Mission am besten abschließen? Entwickle Ihre eigenen genialen Taktiken, um Gegner zu besiegen und Missionen zu absolvieren.“

Am 19.Mai 2017 wird der Action-Platformer Skylar & Plux: Adventure on Clover Island für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Das Spiel im Stile eines Crash Bandicoots oder Jake & Daxters „folgt den Abenteuern zweier unwahrscheinlicher Helden, die den bösen CRT davon abhalten wollen, ihre Heimat zu erobern und in eine Einöde zu verwandeln. Skylar wurde von CRT entworfen und mit einer mächtigen, mechanischen Arm-Erweiterung zu seiner effizientesten Waffe gemacht. Doch jetzt muss sie zur Heldin wider Willen werden, um dieses ungewollte Schicksal abzuwenden. Und Plux ist der alberne Sidekick, den jeder gute Action-Plattformer braucht! Zusammen erkunden sie wunderschöne Strände, brennende Vulkane, frostige Berge und erbarmungslose Wüsten, bekämpfen eine ganze Armee von CRTs Handlangern, sammeln mächtige Upgrades wie den Magnethandschuh oder das Jetpack und vereiteln die Pläne von CRT, bevor es zu spät ist.“

Am 23.Mai 2017 erscheint das Action-Rollenspiel Darksiders Warmastered Edition für die Nintendo Wii U. „Krieg – der erste Reiter der Apokalypse – wurde von den Mächten des Bösen betrogen. Nun wird ihm vorgeworfen, das Ende der Welt vorzeitig ausgelöst zu haben, indem er das heilige Gesetz von Himmel und Hölle gebrochen hat. In der darauf folgenden Schlacht haben die dämonischen Mächte das Himmelsheer besiegt und den Anspruch auf die Erde für sich erhoben. Krieg wird von rachsüchtigen Engeln verfolgt, muss sich den Streitkräften der Hölle stellen und beunruhigende Bündnisse mit genau jenen Dämonen schließen, die er jagt. Bei seiner Reise durch die zerfallenen Überreste der Erde sucht er nach Rache und Gerechtigkeit.“

Am 23.Mai 2017 wird der Arcade-Shooter Nex Machina für die Playstation 4 und den PC veröffentlicht. „Die legendären Schöpfer von Arcade-Klassikern wie Robotron und RESOGUN präsentieren Nex Machina, oder auch „Todesmaschine“ – ein Spiel, in dem du dich dem mechanischen Ansturm marodierender Maschinen stellen musst, die alles menschliche Leben auf dem Planeten auslöschen wollen. Wehre dich gegen die Vernichtung und schieße dich durch eine voxelbasierte Welt, in der einfach alles zerstörbar ist. Neben unzähligen Gelegenheiten, deinen Spielstil zu perfektionieren, gibt es auch ein kompetitives Element im Spiel, das dir zahllose Stunden Punktejagd mit Suchtcharakter bietet.“

Am 26.Mai 2017 erscheint das Strategie-Rollenspiel Disgaea 5 Complete für die Nintendo Switch. „Disgaea 5 Complete erzählt eine Geschichte von Rache und Rebellion. Als ein neuer teuflischer Overlord namens Void Dark die zahlreichen Netherworlds versklaven will, stellt sich ihm ein junger Dämon entgegen: Killia. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern will Killia die unterjochten Netherworlds von dem Tyrannen und seiner scheinbar übermächtigen Armee befreien.“

Am 26.Mai 2017 soll der Space Shooter Everspace für die Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Das Spiel kann schon länger als Early Access Titel gespielt werden. „EVERSPAC ist eine neue Generation von Space Shooter, der rasante Weltraumkämpfe mit roguelike Gameplay, herausragender Grafik und einer fesselnden, nicht-linearen Geschichte kombiniert. Begib dich auf die herausfordernde Reise durch ein fantastisch gestaltetes und sich fortwährend veränderndes Universum, das voller Überraschung ist. Dein Geschick und deine Fähigkeiten zur Improvisation werden immer wieder auf die Probe gestellt, während du Schritt für Schritt herausfindest, wer du bist und welche Aufgabe auf dich wartet. Treffe dabei interessante Charakteren, die ihre eigene Geschichte zu erzählen haben und dir helfen, das Rätsel deiner Existenz zu lösen. Jeder Versuch, dein Ziel zu erreichen, wird einzigartig sein. Du wirst immer wieder vor vollkommen neue Herausforderungen gestellt werden, was für langanhaltenden und abwechslungsreichen Spielspaß sorgt. Doch sei gewarnt: Egal wie viel Skill du hast, der Tod wird unausweichlich, jedoch auch der Anfang einer viel größeren Reise sein.“

Am 26.Mai 2017 wird das Asymmetrische Multiplayer Spiel Friday the 13th: The Game für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. In Friday the 13th: The Game (Freitag der 13.: Das Spiel) übernimmt ein Spieler den Mörder Jason Voorhees und die restlichen Spieler müssen versuchen die Nacht zu überleben. Die Entwickler arbeiten weiterhin an der Fertigstellung einer Singleplayer Kampagne, diese wird jedoch am Erscheinungstag fehlen, soll aber so schnell wie möglich per Update kostenlos nachgereicht werden.

Am 26.Mai 2017 erscheint das Action Adventure mit Shooter einlagen Get Even für die Playstation 4, Xbox One und den PC. „Cole Black ist ein Mann mit vielen Fragen … Zumindest wird ihm das gesagt. Als er in einer alten verlassenen Anstalt aufwacht, ist ihm nur eine Erinnerung geblieben: der Versuch, ein junges Mädchen zu retten, dem eine Bombe umgeschnallt ist. Sonst kann er sich an nichts erinnern. Ein ungewöhnlicher Apparat ist an seinem Kopf befestigt, der kontinuierlich seine Erinnerungen liest und immer wieder abspielt. Auf diese Weise dringt Black in die Tiefen seines eigenen Verstandes vor, um die Wahrheit über seine Vergangenheit herauszufinden … das, was wirklich geschah. Und um die Antworten auf zwei Fragen zu erhalten: „Warum warst du dort?“ und „Wer ist dieses Mädchen?“.

Am 26.Mai 2017 wird das Open-World-Adventure Rime für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Eine Nintendo Switch Version soll noch in diesem Jahr folgen. „Ein Land voller Geheimnisse liegt vor dir. Erkunde die wunderschöne aber schroffe Welt von RiME – einem Einzelspieler-Puzzle-Abenteuer. In RiME spielst du einen kleinen Jungen, der nach einem stürmischen Wolkenbruch auf einer mysteriösen Insel erwacht. Du erblickst wilde Tiere, in Vergessenheit geratene Ruinen und einen majestätischen Turm, den du unbedingt aus der Nähe betrachten möchtest. Mithilfe deines Verstandes, einem unbändigen Willen und der Unterstützung eines Fuchses musst du die geheimnisvolle Insel erkunden, die Turmspitze erreichen und sorgsam gehütete Geheimnisse aufdecken.“

Am 26.Mai 2017 wird das Echtzeitstrategie Spiel Sudden Strike 4 für Playstation 4 und den PC veröffentlicht. „Sudden Strike 4 entsendet Sie in drei umfangreichen Kampagnen auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Führen Sie als Kommandeur der Briten und Amerikaner, der Deutschen oder der Sowjets über 100 unterschiedliche, authentische Einheiten in den Kampf, darunter der deutsche Bomber Heinkel He111, der russische Panzer T-34, das britische Kampfflugzeug Hawker Typhoon oder der berühmte deutsche Panzerkampfwagen VI Tiger. Wählen Sie erstmals in der Sudden Strike-Serie einen von neun verschiedenen historischen Befehlshabern, Wie George Patton oder Bernard Montgomery, die durch individuelle Fähigkeiten völlig unterschiedliche Vorgehensweisen ermöglichen.“

Am 26.Mai 2017 erscheint das Kampfspiel Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für die Nintendo Switch. „Das Kampfspiel, das in den 90ern Geschichte schrieb, präsentiert sich mit tollen neuen Funktionen auf Nintendo Switch!

Neben allen ursprünglichen Kämpfern und Bossen und den neuen Charakteren aus „Super Street Fighter II“ sind auch die neuen Kämpfer Evil Ryu und Violent Ken mit dabei!

Spieler haben die Wahl zwischen klassischer Pixelgrafik oder einem neuen modernen Look!

Mit den Joy-Con kannst du wann und wo du möchtest einen zweiten Spieler zum Kampf herausfordern! Zeige beeindruckende Super-Combos und miss dich mit deinen Gegnern!

Auch das Kämpfen gemeinsam gegen einen Computergegner ist im neuen „Buddy Battle“-Modus möglich!“

Am 30.Mai 2017 wird das Horror Spiel Don’t Knock Twice für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. „Don ‚t Knock Twice ist ein First-Person-Horrorspiel, das auf einer psychologisch angsteinjagenden urbanen Legende basiert. Um ihre entfremdete Tochter zu retten, muss eine von Schuld geplagte Mutter die schreckliche Wahrheit hinter der urbanen Legende einer rachsüchtigen, dämonischen Hexe aufdecken. Einmal Klopfen, um sie aus ihrem Bett zu wecken, zweimal Klopfen, um sie von den Toten auferstehen zu lassen. Erkunden Sie ein großes Herrenhaus und interagieren Sie mit fast jedem Objekt, das Sie sehen. Um Ihre Tochter zu finden und zu retten, werden Sie alle Tiefen des Schlosses erkunden, nach versteckten Hinweisen suchen und Gegenstände nutzen, um zu kämpfen oder dem Terror zu entkommen, der Sie umgibt. Das Spiel basiert auf dem Film Don’t Knock Twice, mit Katee Sackhoff (Battlestar Galactica)in der Hauptrolle und Caradog James (The Machine) als Regisseur. Das Spiel unterstützt die neuesten Virtual-Reality-Headsets für eine völlig lebensechte Erfahrung.“

Am 30.Mai 2017 wird der Traum eines jeden Star Trek Fans wahr, denn dann erscheint endlich das VR Spiel Star Trek Bridge Crew für die Playstation VR und den PC. „Star Trek : Bridge Crew versetzt den Spieler und seine Freunde ins Innere eines Raumschiffs, wo jegliche Handlung als Offiziere der Föderation über das Schicksal des Schiffes und der Crew entscheiden. Star Trek: Bridge Crew wurde speziell für VR entwickelt und ist das einzige Spiel, bei dem voll und ganz in das Star Trek – Universum eintauchen kann. In Star Trek: Bridge Crew überträgt die Föderation dem Spieler und seiner Crew das Kommando über ihr neuestes Schiff, die U.S.S. Aegis, und schickt sie auf eine gefährliche Mission . Der Auftrag: die Erkundung eines weithin unbekannten Sektors des Weltraums, der als der Graben bekannt ist, in der Hoffnung, dort eine bewohnbare neue Heimat für die dezimierte Bevölkerung der Vulkanier zu finden. Auch die Klingonen sind in diesem Gebiet aktiv und ihr Vorgehen stellt zweifellos eine Bedrohung für die Pläne der Föderation dar. Der Spieler muss mit seiner Crew den Sektor kartographieren, um die Absichten der Klingonen zu ermitteln und für eine ungefährdete und friedliche Präsenz der Föderation sorgen.“

Das sollte es für den Mai 2017 gewesen sein. Der ein oder andere Titel könnte noch hinzukommen oder verschoben werden. Die Gaming-Branche hält immer Überraschungen bereit. Wir hoffen euch mit dieser Auflistung einen guten Überblick verschaffen zu können und wünschen euch wie immer viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl. Euer Playstation-Choice Team.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…