Das große Weihnachtsgewinnspiel 2017

Hallo Freunde und Leser,

In diesem Jahr wird das große Weihnachtsgewinnspiel leider nicht ganz so groß ausfallen wie wir das bisher geplant hatten. Dazu müssen wir in diesem Jahr auch ein bisschen in die Trickkiste greifen, da uns einige Sponsoren des Gewinnspieles einfach im Stich gelassen haben. Naja damit muss man rechnen aber wir sind ja nicht dumm und so haben wir trotzdem etwas tolles für euch auf die Beine gestellt.

Im letzten Jahr hatten wir ein Gewinnspiel mit unseren Youtube Videos gestartet. Da wir nun leider die Meldung bekommen haben das hier vor Ort der Internetanschluss nicht weiter ausgebaut werden wird, werden wir in diesem Jahr wieder auf die klassischen Textbasierten Gewinnspiele zurückgreifen müssen. Danke an dieser Stelle auch wieder an 1&1 den besten Internetprovider Deutschlands…. nicht…. die uns seit 1,5 Jahren belügen das in 2 Monaten unser Anschluss ausgebaut werden würde. Sorry auch wenn die Youtube Gewinnspiele echt eine Super Sache waren, es hilft leider nichts wenn wir für ein 10 Minuten Video knapp einen halben Tag zum hochladen brauchen.

Ihr merkt sicherlich zurecht das ich ein wenig frustriert bin, da gerade irgendwie alles schief geht. Aber vielleicht macht es mich ja glücklicher wenn ich EUCH eine Freude machen kann. Aus diesem Grund verlosen wir einige tolle Sachen an euch. Beginnen wollen wir ab heute! Also freut euch schonmal darauf was passieren wird.

Ich habe mich entschieden in diesem Jahr wieder das Kommentar Gewinnspiel zu starten. Sprich wir loben einen Preis aus, starten das Gewinnspiel und irgendwann zum Zeitpunkt X, spätestens jedoch zu einem festgesetzten Datum beenden wir das Gewinnspiel. Wer dann den letzten Kommentar abgegeben hat gewinnt! Eigentlich recht simpel oder!?

Wir beginnen heute mit einem Gewinn der in unserem mysteriösen Facebook Album noch garnicht angekündigt worden ist. Wir verlosen ab sofort:



1 x Das PS4 Spiel Southpark die rektakuläre Zerreißprobe

natürlich für Playstation 4

inkl. 2 wunderschönen und einzigartigen Southpark Heldenpins,

einen zum behalten und einen zum verschenken!

Das Gewinnspiel startet ab sofort und läuft maximal bis Sonntag den 10.12.2017

Teilnehmen könnt ihr ab sofort hier in diesem Post, indem ihr mit gültiger E-Mail Adresse einen Kommentar hier drunter hinterlasst warum gerade ihr das Spiel gewinnen wollt, wieso weshalb wir gerade euch gewinnen lassen sollten, oder was ihr mit Southpark verbindet…. ach eigentlich ist es egal was ihr kommentiert, solange ihr in ganzen Sätzen kommentiert und das Ganze einen Sinn macht! Aber immer dran denken: Nur der letzte Kommentar gewinnt und das Ende des Gewinnspieles kann von jetzt sofort bis zum Sonntag um 23:59:59 variieren. Wer zum richtigen Zeitpunkt den letzten Kommentar abgegeben hat gewinnt! Danach startet ein neues Gewinnspiel!

Der Gewinner oder die Gewinnerin werden per E-Mail benachrichtigt und haben dann jeweils 2 Wochen Zeit uns ihre Adresse zukommen zu lassen. Danach gehen die Preise per Post an jeden raus. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei unserem Gewinnspiel. Immer dran denken, nur der letzte Kommentar gewinnt also bleibt dran!

Die Preise für dieses Gewinnspiel werden zur verfügung gestellt von Ubisoft!

Wir danken an dieser Stelle nochmal dafür!