Das fünfzehnte Türchen im Adventskalender

Weihnachten naht und wir haben natürlich auch heute wieder ein tolles Adventskalendertürchen für euch. Wie so oft in dieser Adventszeit verlosen wir heute wieder eines der beliebten PC Überraschungsspiele, auch wenn uns die so langsam ausgehen und wir dann bald die großen Preise auspacken müssen, aber ich glaube ich weiß schon wer sich darüber freuen wird… Klar… ihr…

Auch heute haben wir wieder ein kleines Video für euch parat… …das so einige Male schief gegangen ist. Die Ganze Story jetzt auf Playstation Choice TV

Im heutigen Video spielen wir passend zum gestern verlosten Dishonored Definitive Edition das neue Dishonored 2. Wir wollen heute von euch wissen wie oft unser Frank im Video draufgegangen ist. Die Haudrauftaktik ist nicht immer die richtige, deshalb: Erst spielen dann quatschen!

Wir haben aber an dieser Stelle noch eine wichtige Frage:

Wir nutzen seit gestern neue Hardware für die Audioaufzeichnung. Auch wenn sich unser Frank ein wenig krank anhört, arbeiten soller der Sack! Wir wollen aber von euch wissen wie sich die Qualität der Sprachaufzeichnung verbessert hat!? Empfindet ihr den Ton jetzt deutlich besser, ein bisschen besser oder doch weniger auffällig verbessert?

Die korrekte Antwort auf das heutige Gewinnspiel schickt ihr dann wieder per E-Mail an: Adventskalender@Playstation-Choice.de und schon seid ihr im Lostopf für die Verlosung!

