Das erwartet euch im Juli 2017

Hallo liebe Gaming-Community auch für den Monat Juli haben wir für euch eine praktische Übersicht der erscheinenden Spiele aller gängigen Plattformen zusammengestellt und wünschen euch viel Spaß bei der Suche nach eurem Spiel im Juli.

Am 04.Juli 2017 erscheint America´s Army: Proving Grounds für die Playstation 4. 2015 erschien der Titel bereits für den PC und konnte sich großer Beliebtheit erfreuen, nun feiert man das 15 Jahre alte bestehen der America´s Army Reihe mit der Portierung des aktuellen Titels auf die Playstation 4. „America´s Army: Proving Grounds ist ein kostenloser Taktik-Shooter und „das offizielle Spiel der U.S. Army“. Das heißt, dass der semi-realistische First Person-Shooter vom Verteidigungsministerium der USA zu Propaganda- und Rekrutierungs-Zwecken in Auftrag gegeben wurde – und dass er auch genau so eingesetzt wird.“

Am 04.Juli 2017 veröffentlicht Sony eine neue App namens PlayLink. Auf der E3 2017 kündigte Sony die PlayLink-App an, welche euch eine ganze Reihe an exklusiven PS4 Spielen bieten soll. Diese Spiele können dann entweder bequem auf der Couch mit Freunden oder im Online-Multiplayer-Modus gespielt werden und die Bedienung ist dabei so leicht, dass jeder in der Lage sein wird diese Titel zu spielen, denn gesteuert wird per Smartphone oder Tablet. Die dazugehörige iOS- oder Android-App kann über den jeweiligen Store kostenlos heruntergeladen werden.

Am 05.Juli 2017 wird das erste PlayLink Spiel That´s You exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht. Das Spiel ist für alle PS-Plus-Abonnenten diesen Monat sogar als zusätzlicher PS-Plus Titel dabei. Bei That’s You handelt es sich um ein Partyspiel, in welchem bis zu „sechs Spieler jeweils Fragen beantworten, Fotos von sich knipsen und mit Zeichnungen verunstalten oder andere in die Pfanne hauen.“

Am 06.Juli 2017 erscheint Kirby´s neues Abenteuer Kirby´s Blowout Blast exklusiv für den Nintendo 3DS, jedoch nur als Download-Titel. „Hilf Kirby dabei, sich einen Weg durch fordernde 3D-Welten zu bahnen – in „Kirby’s Blowout Blast“ im Nintendo eShop für Systeme der Nintendo 3DS-Familie. Kämpfe dich durch 25 actiongeladene 3D-Level! Je mehr Gegner du aufsaugst, desto mehr Feuerkraft erhältst du! Bekämpfe ganze Horden von Gegnern auf einmal und sichere dir einen Bronze-, Silber- oder Goldstern!“

Am 11.Juli 2017 erscheint das interessante 2D-Sidescroller Spiel Black The Fall für Playstation 4, Xbox One und den PC. „Black the Fall ist ein 2D-Sidescroller im Stil von Limbo, das den Spieler in eine kommunistische Dystopie versetzt. Im Kampf gegen das System steuert man den Aufrührer Black. Während man durch die düsteren Level in Industrie-Optik schleicht, muss man Physik- und Logik-Rätsel lösen. Mithilfe eines Markierungsgeräts lassen sich außerdem Fabrikarbeiter und Maschinen zum eigenen Vorteil manipulieren.“

Am 11.Juli 2017 wird die Neuauflage des PS2 Klassikers Final Fantasy 12: The Zodiac Age exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht. „Final Fantasy 12 arbeitet mit einem Echtzeit-Kampfsystem und ist von Online-Rollenspielen inspiriert. Optisch erinnert es an das PS1-Rollenspiel Vagrant Story. Mit The Zodiac Age erhält das 2007 veröffentlichte Original nach zehn Jahren eine HD-Remaster-Version. Neue Funktionen sind Autospeichern, ein erhöhen der Spielgeschwindigkeit auf maximal 4x und das Zodiac Jobsystem.“

Am 11.Juli 2017 wird das Telltale-Adventure Minecraft: Story Mode mit Season 2 auf der Playstation 4, Xbox One, dem PC, Apple iOS-Geräten und Android-Geräten fortgeführt. „Minecraft: Story Mode – Season 2 setzt die Geschichte der ersten Staffel des Telltale-Adventures mit fünf Episoden fort. Dabei werden Entscheidungen aus Season 1 übernommen, allerdings kann man auch komplett neu in die Staffel einsteigen. Die erste Episode heißt Episode 1: Hero In Residence. Die Story dreht sich erneut um Jesse und seine Freunde, die inzwischen gefeierte Helden sind. Doch mit dem Fame kommen auch neue Probleme und richtig kompliziert wird es, als Jesse seine Hand in einen merkwürdigen Handschuh steckt und sich nicht mehr befreien kann. Zusammen mit alten und neuen Freunden muss er sich auf die Suche nach einem alten Unterwasser-Tempel machen, um das Geheimnis des Handschuhs zu lüften.“

Am 12.Juli 2017 wird der Plattformer The End is Nigh für den PC und die Nintendo Switch veröffentlicht. „The End is Nigh ist ein minimalistischer Plattformer, der von Edmund McMillen (The Binding of Isaac) und Tyler Glaiel (Closure) stammt.“ Dabei erinnert das Gameplay sehr stark an das erfolgreiche Jump&Run Spiel Super Meat Boy. „Und da es sich hier schließlich um ein Spiel von Edmund McMillen handelt, wird es auch ziemlich makaber: Ash ist nämlich eine der wenigen Kreaturen, die das Ende der Welt überlebt haben. Nun durchstreift er die feindliche Umgebung auf der Suche nach einem Freund, den er sich »aus den Teilen von Leuten, die er auf dem Weg trifft« zusammenbaut.“

Am 18.Juli 2017 erscheint Yonder: The Cloud Catcher Chronicles für die Playstation 4 und den PC. „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles ist ein Open-World-Adventure, in dem die weitläufige Insel Gemea voller Magie und Geheimnisse erkundet wird. Dabei interagieren Spieler mit den Bewohnern der Insel aber auch Geisterwesen, die vor dem drohenden Untergang des tropischen Paradieses warnen. Neben der Erkundung sind auch die Herstellung von Gegenständen, der Anbau von Nahrungsmitteln und selbst Brauen Bestandteile des Gameplays.“

Am 20.Juli 2017 wird das Free2Play-Spiel Gigantic für die Xbox One und den PC veröffentlicht. Zur Zeit könnt ihr den Titel in der Open-Beta genießen. „Gigantic ist eine Mischung aus einem klassischem MOBA (Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm) und einem Multiplayer-Shooter wie Team Fortress 2. Zwei Teams mit jeweils fünf Spielern kämpfen auf den Karten gegeneinander. Beide Teams unterstützen einen sogenannten Guardian, ein riesiges, KI-gesteuertes Wesen. Das Ziel des Spiels ist, den feindlichen Guardian zu vernichten. Zu Beginn einer Runde wählt jeder Spieler einen Helden. Zur Wahl stehen aktuell 16 Figuren: Nahkampf-Tanks, Fernkämpfer, Assassinen, Heiler oder Magier. Jeder Charakter besitzt eigene Spezialfähigkeiten und wird im Verlauf einer Partie immer stärker.“

Am 21.Juli 2017 erscheint Fate/Extella: The Umbral Star für die Nintendo Switch. „Fate/Extella: The Umbral Star ist ein Musou-ähnliches Actionspiel, in dem der Spieler wie in Dynasty Warriors große Mengen von Monstern tötet. Dabei stehen acht unterschiedliche Klassen wie Assassine, Bogenschütze oder Berserker zur Auswahl.“ Unseren Test der Playstation 4-Fassung könnt ihr euch unter folgendem Link ansehen.

Am 21.Juli 2017 wird Splatoon 2 der Nachfolger des Farb-Team-Shooters Splatoon exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. Dabei setzt Splatoon 2 „auf dasselbe Multiplayer-Konzept wie der Vorgänger, führt aber etliche neue Waffen und Arenen ein. Splatoon 2 ist sowohl offline als auch online spielbar. Die Inklinge sind zurück! Mit neuen Outfits, neuen Waffen, neuen Specials und neuen Arenen werden die Farbschlachten noch bunter und noch verrückter! Freut euch auf Mehrspieler Runden im Handheld-Modus. Bis zu 8

Spieler können in spannenden 4 gegen 4 Farbschlachten gegeneinander antreten und somit erstmals Revierkämpfe unterwegs austragen! Also: An die Farbe, fertig, los! Mit Splatoon 2 exklusiv auf Nintendo Switch.“

Am 25.Juli 2017 erscheint das Aufbau-Strategie-Spiel Aven Colony für die Playstation 4, Xbox One und den PC. „Aven Colony ist eine Städtebausimulation, in der wir auf dem exotischen Planeten Aven Prime eine Kolonie bauen und diese zu einer prosperierenden Stadt ausbauen sollen. Dabei müssen wir den unbekannten Gegebenheiten des fremden Planeten Rechnung tragen und gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Kolonisten zufrieden sind – sonst wählen sie uns ab. Sorgen bereitet uns dabei aber nicht nur der Sci-Fi-Stadtbau, auch externe Gefahren können zum Problem werden. So können die Siedlungen von Sandwürmern, Stürmen oder Alien-Bakterien angegriffen werden.“

Am 25.Juli 2017 wird das Rollenspiel Pyre für Playstation 4 und den PC veröffentlicht. In Pyre „führen Spieler eine Gruppe von Verbannten durch einen historischen Wettkampf, der in mystischen Ländern stattfindet. Die Sieger der Konfrontationen mit gegnerischen Verbannten-Gruppen dürfen (frei von jeder Schuld) in ihre Heimat zurückkehren. Es ist das dritte Spiel des durch Bastion und Transistor bekannten Studios Supergiant Games.“

Am 27.Juli 2017 kommt der Twin-Stick-Shooter Solstice Chronicles: MIA für den PC raus. „In Solstice Chronicles: MIA wurde die Menschheit vom STROL-Virus an den Rand der Vernichtung getrieben. Die wenigen Überlebenden haben auf dem Mars eine neue Heimat gefunden. Mächtige Konzerne teilen die Herrschaft über den roten Planeten unter sich auf. Wir steuern einen loyalen Konzern-Soldaten aus isometrischen Ansicht. Auf der Suche nach einem Heilmittel kämpfen wir gegen aufständische Rebellen und die Mutanten des tödlichen Virus. Immer an unserer Seite: eine bewusstseinsfähige Drohne. Die Gefahrenstufe der Spielwelt und die Geschwindigkeit der Kämpfe kann man durch freischaltbare Spezialfähigkeiten manipulieren. Gefundene Waffen lassen sich verbessern. Solstice Chronicles: MIA können wir alleine, zu zweit (lokal und online) im Koop-Modus oder im lokalen Multiplayer-Modus spielen.“

Am 28.Juli 2017 erscheint Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben? exklusiv für den Nintendo 3DS. „In einer Zeit der Reiz- und Informationsüberflutung finden es immer mehr Menschen schwierig, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Um das Gehirn genau dafür zu trainieren, hat Nintendo in Zusammenarbeit mit dem Neurologen Dr. Ryuta Kawashima das neue Programm Diabolisches Gehirn-Jogging entwickelt. Es umfasst 30 Übungen und Minispiele, darunter 18 brandneue, die dem Nutzer dabei helfen sollen, seine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Die Übungen und Spiele von „Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben?“ beanspruchen nur wenige Minuten am Tag. Dank der tragbaren Nintendo-Konsolen können sich die Nutzer damit beschäftigen, wann und wo immer es ihnen am besten passt. Und schon nach wenigen Wochen kann jeder feststellen, ob Dr. Kawashimas neuer Gehirn-Jogging-Spaß dabei hilft, sich bei den täglichen Aufgaben besser zu konzentrieren.“

8 teuflische Übungen stellen deine Fähigkeiten auf eine harte Probe.

Du kannst dein Gehirn mit dem Diabolischen Zusatztraining auf andere Art testen oder versuchen, den Konzentrationstest zu meistern.

Du kannst mit Freunden und deiner Familie wetteifern, wobei du mehrere Speicher-Slots nutzen kannst, um verschiedene Profile auf einem 3DS-Modul zu speichern.

Über StreetPass kannst du Daten mit anderen Nutzern austauschen und probieren, ob du deren diabolische Trainingsergebnisse überbieten kannst.

Am 28.Juli 2017 wird Hey! PIKMIN exklusiv für den Nintendo 3DS veröffentlicht. „Entdecke die winzige Welt der Pikmin, in der kleine Helferlein nach deiner Pfeife tanzen! Unternimm bei „Hey! PIKMIN“, einem seitlich scrollenden Abenteuerspiel für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie, eine Entdeckungsreise auf einem unerforschten Planeten und suche nach wertvollen Ressourcen. Rufe dazu die seltsamen pflanzenähnlichen Geschöpfe namens Pikmin zu Hilfe. Mit ihnen kannst du schwierige Hindernisse überwinden, gefährliche Gegner bezwingen und den gestrandeten Captain Olimar wieder sicher zurück nach Hause bringen!“

Am 28.Juli 2017 wird Sundered für die Playstation 4 und den PC veröffentlicht. „Sundered ist ein Plattformer im Metroidvania-Stil von Thunder Lotus Games (Jotus). Spieler schlüpfen in die Rolle von Eshe, eine einsame Wanderin innerhalb einer zerstörten Welt, die von uralten Schrecken bevölkert ist. Das nicht-lineare Gameplay soll für einen hohen Wiederspielwert sorgen.“

Am 28.Juli 2017 erscheint das Rollenspiel Miitopia exklusiv für den Nintendo 3DS. „Miitopia ist ein Rollenspiel, das sich um die Mii-Figuren dreht. Mit euren Miis oder den Kreationen eurer Freunde erledigt ihr Quests und bekämpft Gegner in rundenbasierten Gefechten.“

Das sind die Spiele im Juli, wir hoffen wie immer euch einen guten Überblick verschafft zu haben und wünschen euch viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl.