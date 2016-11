Das erste Türchen – 01.12.2016

So es ist tatsächliche so weit, wir öffnen heute das erste Türchen unseres Adventskalenders für euch. Wie immer gibt es natürlich ein paar Anmerkungen die wir erwähnen müssen. Einige AGB´s und Anleitungen müssen wir ja haben, ist leider so. Trotzdem wollen wir uns den Spaß nicht vermiesen lassen und präsentieren euch heute auch direkt den ersten Gewinn. Wie in Zukunft jeden Tag präsentieren wir euch ein Video. In diesem Video findet ihr die Lösung zu unserem Gewinnspiel. Diese schickt ihr dann per E-Mail an Adventskalender@playstation-choice.de. Die Lösung sollte direkt im Betreff stehen. Natürlich braucht ihr eure Adresse heute nicht bekannt zu geben, denn der heutige Gewinn ist digital, dazu brauchen wir eure Adresse nicht. Schaut euch einfach dieses Video hier an, dann könnt ihr die Gewinnspielfrage auch ganz einfach beantworten:

Und hier die heutige Gewinnspielfrage:

In einer Szene des Videos kündigt unser Co-Pilot an: „Ein Problem weniger“ zu diesem Zeitpunkt ist unser Flugzeug leicht beschädigt. Wir wollen von euch wissen mit wieviel Lebensenergiepunkten wir in diesem Moment hatten!

Die richtige Lösung schickt ihr bitte im Betreff einer E-Mail an: Adventskalender@Playstation-Choice.de. Jeder der eine E-Mail am 1.12.2016 an unseren Gewinnspielaccount schickt ist damit im Lostopf gelandet. Natürlich dürft ihr gerne unseren Youtube Kanal abbonieren und/oder unsere Fans bei Facebook werden, denn dann bleibt ihr immer auf dem laufenden was unsere Gewinnspiele angeht!

Was wir heute Verlosen:

Wir verlosen heute ein PC Spiel als Steam Key. Welches!? Das überlassen wir dem Zufallsgenerator. Wir haben in unserem Portfolio eine Menge toller Spiele und sehr viele Keys. Lasst euch einfach überraschen was euch erwartet! Der Gewinner oder die Gewinnerin wird morgen im laufe des Tages bekanntgegeben!

Wir freuen uns natürlich über ein Foto von euch mit eurer Reaktion auf den Gewinn! Das ist aber keine Pflicht.

Wir wünschen euch viel Glück bei der heutigen Verlosung!

