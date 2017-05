Darksiders 3 samt ersten Screenshots enthüllt

Der Publisher THQ Nordic gab im letzten Jahr bekannt an dem dritten Ableger der beliebten Darksiders Reihe zu arbeiten, hielt sich aber mit weiteren Informationen diesbezüglich zurück. Heute enthüllte der Versandreise Amazon einige Details zu Darksiders 3 inklusive ersten Screenshots und Artworks, welche wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben.

In Darksiders 3 werden wir den weiblichen Protagonisten namens „Fury“ steuern dürfen, welche die Balance zwischen dem Guten und dem Bösen auf der Erde wahren soll. Fury verfügt über magische Fähigkeiten, welche es ihr erlauben verschiedene Formen mit individuellen Fertigkeiten und Waffen anzunehmen. Dabei wird uns eine offene Welt geboten und der Artstyle soll uns weiterhin an die ersten beiden Ableger erinnern. Das Spiel wird bei Gunfire Games für Playstation 4, Xbox One und den PC entwickelt.

Bitte bedenkt, dass die hier angegebenen Informationen wurden bisher nicht von THQ Nordic bestätigt und gelten bis dahin als Gerücht.