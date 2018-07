Darksiders 3 – Offiziell für den 27. November 2018 angekündigt

Nach dem Leak seitens Microsoft des genauen Veröffentlichungstermins zum kommenden Action-Adventure „Darksiders 3“ hat sich THQ Nordic dazu entschlossen diesen offiziell zu bestätigen. Zudem hat der Publisher verschiedene Sondereditionen angekündigt.

Neben der offiziellen Bestätigung des Erscheinungstermins, hat Publisher THQ Nordic auch Sondereditionen angekündigt und zwei Trailer veröffentlicht, welche die unterschiedlichen Sondereditionen näher erläutern. Demnach erscheint „Darksiders 3“ tatsächlich am 27. November 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC. Abgesehen von der Standard Edition wird THQ Nordic auch eine Collector’s Edition, eine digitale Deluxe Edition, eine digitale Blades & Whip Edition und die Apocalypse Edition für Käufer anbieten. Die jeweiligen Preise und Inhalte der einzelnen Editionen könnt ihr der nachfolgenden Übersicht entnehmen. Sowohl die Deluxe Edition, als auch die sogenannte Blades & Whip Edition wird es nur in digitaler Form zu kaufen geben.

Collector’s Edition – 149,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

28 cm große Fury-Figur

Premium-Kiste

Steelbook

Artbook

Soundtrack

DLC: Exklusive Rüstung (nur kosmetisch)

Apocalypse Edition – 399,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

Premium-Kiste (anderes Design als in der Collector’s Edition)

Steelbook

Artbook

Soundtrack

DLC: Exklusive Rüstung (nur kosmetisch)

„Wall Scroll“-Banner mit Halterung

Amulett mit Kette

4 Figuren: Fury (28 cm); War, Death & Vulgrim (je 25 cm)

Deluxe Edition (Digital) – 79,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

Zwei bezahlte DLCs, die nach dem Launch erscheinen werden

Vorbesteller-Boni Rüstungsskin 24-stündiger Early Access 10 Prozent Rabatt



Blades & Whip Edition (Digital) – 99,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

Das Spiel „Darksiders: Warmastered Edition“ (spielbar ab dem 26. November)

Das Spiel „Darksiders II: Deathinitive Edition (spielbar ab dem 26. November)

Zwei bezahlte DLCs, die nach dem Launch erscheinen werden

Vorbesteller-Boni Rüstungsskin 24-stündiger Early Access 10 Prozent Rabatt