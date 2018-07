Darksiders 3 – Hat Microsoft den Releasetermin geleaked?

Publisher THQ Nordic hat bisher über den geplanten Veröffentlichungstermin zum kommenden Action-Rollenspiel „Darksiders 3“ geschwiegen und lediglich bekannt gegeben, dass Fans sich darauf freuen können das Spiel noch 2018 in Händen halten zu dürfen. Nun scheint aber Microsoft den genauen Veröffentlichungstermin geleaked zu haben.

War man da bei Microsft etwas zu vorschnell am Werk? Erst vor kurzem verkündete Publisher THQ Nordic, dass „Darksiders 3“ noch in diesem Jahr für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden soll, nannte jedoch keinen genauen Releasetermin. Doch wo der Publisher schweigt, wird Microsoft präziser, denn wie man auf der Shopseite von „Darksiders 3“ im Microsoft Store entnehmen kann soll der Titel am 27. November 2018 veröffentlicht werden. Ob es sich tatsächlich um das geplante Releasedatum handelt oder nur als Platzhalter seitens Microsoft eingefügt wurde, bleibt zunächst abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme seitens des Publishers blieb bisher aus.

Wietere Informationen zu „Darksiders 3“ werden im kommenden Monat auf der Gamescom 2018 in Köln erwartet. Da es sich bei dem 27. November 2018 jedoch um einen Dienstag handelt, steigert dies zumindest die Wahrscheinlichkeit für einen glaubhaften Veröffentlichungstermin.