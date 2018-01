„Dakar 18“ für PS4, Xbox One und PC angekündigt

Bigmoon Entertainment und Deep Silver kündigten heute das Rallye-Spiel „Dakar 18“ für Playstation 4, Xbox One und den PC an. Demnach erscheint der Titel noch in diesem Jahr. Erste Details und einen CGI Trailer hat man bereits heute veröffentlicht. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.

„Dakar 18“ soll laut Herstellerangaben den Spielern eine weitläufige offene Welt, ohne festgelegte Streckenverläufe bieten. Demnach sollen die Spieler eine „realistische Simulation der größten Cross-Country-Rallye der Welt“ erleben können. Neben den bekannten Fahrzeugen der Rallye Dakar werden Spieler auch eine Auswahl an LKWs, Quads, Motorrädern und SXS-Fahrzeuge haben. In rasanten Online-Rennen könnt ihr euch mit anderen Spielern messen oder die Faszination der Rallye Dakar offline genießen können. Dabei soll die Spielwelt stolze 15.000 km² groß sein und es wird euch möglich sein euer Fahrzeug zu verlassen und die Gebiete zu Fuß zu erkunden. Darüber hinaus werdet ihr Schäden an den Fahrzeugen selbst reparieren müssen.

In der offiziellen Pressemeldung heißt es: „Dakar 18 legt den Fokus auf Realismus und Simulation der Herausforderungen, denen die Fahrer der Rallye Dakar gegenüber stehen. Eine detailgetreue Darstellung der Fahrzeuge, Piloten und der Umgebung, mit direktem Einfluss auf das Fahrverhalten sind die Kern-Features der Off- und Online-Erfahrung in Dakar 18.“ Paulo J. Games, Game Director bei Bigmoon Entertainment äußerte sich wie folgt zum Titel: „Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit Koch Media und A.S.O. daran zu arbeiten, eine realistische Simulation der Dakar-Herausforderungen zu den Spielern weltweit zu bringen. Wir bei Bigmoon sind uns sicher, dass Dakar 18 die realistischste Dakar-Erfahrung in einem Videospiel wird, die es bis dato gegeben hat.“