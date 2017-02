Cyber Gadget ermöglicht bald Cheats auf der PS4

Das Japanische Unternehmen Cyber Gadget arbeitet derzeit an dem Cheating Tool „PS4 Save Editor“ und möchte diesen bereits im März 2017 veröffentlichen. Dabei handelt es sich um eine PC-Software, mit welcher ihr eure PS4 Speicherstände modifizieren könnt. Dazu müsst ihr nur euren Spielstand auf einen Stick kopieren, diesen in die Software laden, nach euren wünschen modifizieren und den veränderten Spielstand dann wieder auf die PS4 transferieren. Das Tool soll zu einem Preis von rund 70 Dollar in Japan ab März erhältlich sein.

Wir hoffen an dieser Stelle sehr, dass dieses Tool keine Auswirkungen auf die Online Komponente eines Spiels haben wird, denn es ist schon sehr traurig zu sehen, dass sich viele Cheater auf dem PC rumtummeln. Wir können verstehen, dass einige Spiele sehr frustrierend ausfallen können und einen Fortschritt erschweren, da erweist sich so ein Cheat als der perfekter Ausweg. In GTA V machen diese sogar Spaß und sind in gewissem Maße von den Entwicklern gewollt oder bei The Sims von Maxis hat sicher schon jeder mal den Geldcheat verwendet, um einfach mal sein eigenes Traumhaus bauen zu können und mit den luxuriösesten Objekten der Simswelt aus zu statten. Doch sobald man gegen andere Spieler antritt und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen soll, so ist ein faires Match unbezahlbar. Das Spiel soll doch in erster Linie allen Spielern Spaß machen und nicht zum Profilieren eines selbst erlogenem Statuswertes in einer erschummelten Statistik dienen.

Was nützt es dem Ego der Weltranglisten-Beste zu sein, wenn es mit Hilfe eines Cheat Tools im Rücken erlogen wurde? Ist es nicht befriedigender seine Fähigkeiten zu nutzen um die Weltrangliste zu erklimmen? Teilt uns eure Meinungen mit.

