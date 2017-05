Crytek teasert ihr nächstes Spiel „Hunt: Showdown“ an

Heute veröffentlichten die Verantwortlichen von Crytek einen kleinen Teaser Clip zu ihrem nächsten Spiele Projekt namens Hunt: Showdown.

Crytek hat sich bisher sehr bedeckt über das neue Spiel gehalten und auch mit dem Teaser werfen sie mehr Fragen auf, als sie beantworten. Folgende Sätze fallen im Clip:

Wenn zwei Jäger alles riskieren

das Böse ungesehen lauert

wird der Jäger zum gejagten

Falls der Titel einigen bekannt vorkommt, so kommt dies daher dass Crytek bereits an einem Titel namens Hunt: Horrors of the Gilded Age gearbeitet hat. Es sollte sich dabei um einen Free-to-Play, Online-Koop, Third-Person-Shooter handeln, welcher im Jahre 2004 einen geschlossenen Beta Test erhalten sollte, doch Crytek verschob den Beta Test und der Titel wurde Tot geschwiegen.

So wie es scheint, handelt es sich bei Hunt: Showdown um eine neu Ankündigung des Titels, spannend bleibt wie viel noch vom alten Konzept geblieben ist. Der Teaser lässt vermuten, dass Crytek weiterhin an der Koop Erfahrung festhalten möchte, doch ob es wieder ein Third-Person-Shooter wird oder dieser gar als Free-to-Play Titel konzipiert ist bleibt vorerst ein Rätsel. Auch für welche Plattformen sich das Spiel in Entwicklung befindet, bleibt abzuwarten.

Unterhalb des Artikels könnt ich euch den Atmosphärischen Teaser Trailer ansehen.