Crash Bandicoot kommt diesen Sommer mit der Crash Bandicoot N. Sane-Trilogie auf PlayStation4!

Brandneues Video zur Bekanntgabe des Erscheinungstermins der Kult-Trilogie veröffentlicht !

Jedermanns Lieblings-Beuteldachs, Crash Bandicoot®, kehrt am 30. Juni 2017 auf die PlayStation zurück! Er ist verstärkt, verzückt & tanzverrückt in der Crash Bandicoot® N. Sane-Trilogie! In der Crash Bandicoot® N. Sane-Trilogie können Spieler wirbelnd, springend und „wumpend“ die epischen Herausforderungen und Abenteuer der drei Spiele erleben, mit denen alles begann: Crash Bandicoot®, Crash Bandicoot® 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot®: Warped.

Fans werden die beliebte Kult-Videospielfigur aus den 1990ern in dieser neu gemasterten Spielesammlung erleben wie nie zuvor. In der neuen Trilogie finden Crash-Kenner ihre Lieblingsmomente in vollständig neu gemasterter HD-Grafikpracht wieder und können ordentlich Schwung in ihr WUMP bringen!

