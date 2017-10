Controller Nachschub für die Playstation 4

Das Unternehmen Nacon hat bereits zwei Revolution Pro Controller-Modelle für die Playstation 4 veröffentlicht, welche sich in erster Linie an Hardcore-Gamer richten und einen stolzen Preis von an die 100 Euro verlangen. Nun kündigte das Unternehmen einen dritten Controller für die Playstation 4 an, welcher sich an jüngere Spieler richtet und an Spieler, die gerne einen kleineren Controller in der Hand haben. Preislich fällt dieser deutlich ansprechender aus, werden hierfür nur 39,99 Euro fällig.

Hierbei handelt es sich um einen kabelgebundenen Controller, der mit einem Touchpad, einem Stereo-Kopfhörer-Anschluss und Vibrationsmotoren ausgestattet ist. „Seine Ergonomie sorgt für ein komfortables Gaming-Erlebnis. Der PS4 Controller Color Edition verfügt über eine Soft-Touch-Oberfläche und ist in einer Reihe von Farben erhältlich: Schwarz, Grau, Rot, Blau und Orange“, so die Verantwortlichen. Ab November 2017 wird der Controller für alle interessierten Spieler unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben.

Technischen Details:

drei Meter langes Kabel vom Controller zur PlayStation 4

zwei Vibrationsmotoren

SHARE-, OPTION- und PS-Tasten

Touchpad

LED-Spielerstatus-Anzeige

3,5mm-Stereo-Kopfhöreranschluss

Soft Touch-Finish oder transparentes Gehäuse mit LED-Beleuchtung

PC-kompatibel via X-Input

Darüber hinaus wurden zwei weitere Controller von Play und Hori angekündigt. Beim „@PLAY Wired Compact Controller“ handelt es sich ebenfalls um einen kabelgebundenen Controller der mit den Standard-Steuermöglichkeiten, einem Stereo-Headset-Ausgang, einem Touchpad und Vibrationsmotoren ausgestattet ist. Der kompakte Controller wird ab Dezember dem hiesigen Handel übergeben und wird in den Farben Blau, Dunkelgrau, Rot und Weiß angeboten.

Der japanische Zubehörhersteller HORI wird einen Mini-Controller anbieten, welcher sich ebenfalls in erster Linie an jüngere Spieler und kleine Hände richtet. Dieses Modell wird ebenfalls kabelgebunden sein und über die Standard-Steuermöglichkeiten, sowie über eine Touchpad-Taste verfügen. Veröffentlicht werden soll der Mini-Controller am 06.November 2017.