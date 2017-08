Commandos bist du es? – „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ im Test

Erinnert sich noch jemand an die Echtzeit-Strategie-Reihe „Commandos“ von 1998 – 2003? Die Spielreihe hat das Strategiegenre aufgemischt, vor allem da die meisten damals noch rundenbasiert abliefen und „Commandos“ lief in Echtzeit. Die Spielreihe konnte viele Fans als auch Kritiker von sich überzeugen. Besonders der herausfordernde Schwierigkeitsgrad wurde lobend hervorgehoben. Nun als ich Shadow Tactics das erste mal sah, wurde ich direkt an die Commandos Reihe oder auch die Desperados Reihe erinnert. Beide Spielreihen hatten die Besonderheit euch mit einem kleinen Trupp ausgestattet durch feindliche Linien bestimmte Missionen in Angriff zu nehmen. Während euch Commandos in den 2.Weltkrieg entführt spielt Desperados im Wilden Westen und in Shadow Tactics: Blades of the Shogun dürfen wir uns durch die Edo-Periode Japans schleichen. Die deutschen Entwickler des Münchener Studios Mimimi Productions veröffentlichten bereits am 06.Dezember 2016 ihren Echtzeit-Taktik-Strategietitel „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ für den PC und am 28.Juli 2017 folgten die Konsolenversionen für Playstation 4 und Xbox One. Eine ganz besondere Frage stellt sich nun, schafft es das deutsche Studio dem ausgestorbenen Genre neues Leben einzuhauchen oder hätte man dieses in nostalgischer Erinnerung an die „gute alte Zeit“ ruhen lassen? Bei uns erfahrt ihr die Antwort auf diese Frage und noch mehr.

In der frühen Edo Periode Japans 1615 herrscht ein neuer Shogun über das Land und sorgt für Frieden, doch ein Kriegsherr namens Kage-Sama passt der Frieden ganz und gar nicht und er startet eine Rebellion. Mugen ein Samurai im Dienste des Shogun soll Kage-Sama zur Strecke bringen. In seinem Unterfangen den Frieden wiederherzustellen begegnet Mugen vier weiteren Charakteren, welche ebenfalls in die Dienste des Shogun treten. Die kleine Gruppe muss nun hinter feindlichen Linien agieren und mit gezielten Attentaten, Sabotageaktionen und Spionage wieder für Frieden sorgen. Aber wird es der Gruppe gelingen Kage-Sama und seinen Unterstützern der Rebellion das Handwerk zu legen? Fest steht, dass die Gruppe sich auf die speziellen und individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen verlassen muss, um dieses Meisterstück zu vollbringen.