Comic Con 2017 – weitere Programmpunkte bekanntgegeben

Die Comic Con Germany in Stuttgart hat diese Woche weitere Punkte aus dem Convention-Programm bekannt gegeben. Besucher haben am 1. und 2. Juli die Chance auf Autogramme und Fotos mit den Schauspielern Kevin Sorbo und John Ashton. Darüber hinaus dürfen sich Besucher auf Warhammer 40.000 Vorführungen und Videospiel-Tanzwettbewerbe freuen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Pressemitteilung.

Die Comic Con Germany 2017 in Stuttgart findet am 1. und 2. Juli 2017 zum zweiten Mal statt. Auf über 45.000 qm präsentieren in der Messe Stuttgart nationale und internationale Comic-Verlage, Comic-Zeichner, Cosplayer, Hollywood-Stars, Games-Publisher, Kostüm- und Lego-Clubs, Merchandise-Händler und Filmfirmen ein buntes Programm für die ganze Familie. Panels mit Schauspielern werden 2017 kostenlos angeboten.

Tickets für die Comic Con Germany 2017 sind über http://www.comiccon.de/de/ erhältlich. Neben den Eintrittskarten sind auf der Webseite auch Tickets für Photo-Shoots und Autogramme der Stars verfügbar.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…