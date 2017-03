Collector´s Edition und neues Gameplay Video zu Final Fantasy XII

Square Enix kündigte auf der PAX East 2017 in Boston mehrere Editionen für das kommende Rollenspiel Remake Final Fantasy XII The Zodiac Age an und präsentierte dabei neues Gameplaymaterial.

Die Collector´s Edition beinhaltet ein Steelbook, originale Soundtracks, ein „Judge Magisters“-Büsten-Set (Judges Bergan, Drace, Gabranth, Ghis und Zargabaath), ein Set bestehend aus Art-Cards (Vaan, Ashe, Basch, Fran & Balthier, Penelo und World of Ivalice) sowie Ingame-Hintergrundmusik als DLC und soll für 199,99 US-Dollar verkauft werden. Darüber hinaus wurde eine Limited Edition mit Steelbook und Ingame-Hintergrundmusik als DLC angekündigt, welche mit 49,99 US-Dollar zu Buche schlägt. Die Standard Edition beinhaltet ein Wendecover, sollte man den Titel Digital im Store erwerben erhält man ein Hintergrund Theme und 4 Musiktracks aus dem Soundtrack als Vorbesteller DLCs. Im Gameplayvideo führen uns die Entwickler das sogenannte „Gambit-System“ und das „Job-System“ vor und erklären, dass die grafischen Verbesserungen des Titels weit über das einfache erhöhen der Auflösung hinausgehen.

Die Bilder der verschiedenen Editionen und den Gameplay Trailer seht ich unterhalb des Artikels.

