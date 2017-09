„Code Vein“ – Neue Trailer zeigen verschiedene Landschaften und Bosskampf

Die Kollegen von IGN haben im Rahmen ihrer „IGN First“-Kampagne zwei neue Trailer zum Action-Rollenspiel „Code Vein“ veröffentlicht, welche einige Landschaften und einen Bosskampf präsentieren. Die Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Bandai Namco Entertainment kündigte vor einiger Zeit einen neuen Action-RPG Titel an, welcher sich bis zu einem gewissen Grad an der „Souls“-Serie von From Software orientieren soll. Dabei entsteht der Titel im Hauseigenen Studio und wird vom Entwicklerteam kreiert, welches bereits die „God Eater“-Reihe hervorbrachte.

„In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Welt, wie wir sie kennen, bei einer mysteriösen Katastrophe untergegangen. Die in den Himmel ragenden Wolkenkratzer – einst Zeichen des Wohlstands – sind nur noch leblose Gräber der Menschheit von damals, die von den Dornen des Urteils durchbohrt wurde. Im Epizentrum dieser Zerstörung befindet sich eine Geheimgesellschaft von Wiedergängern namens Vein. In dieser einsamen Festung kämpfen die wenigen übrigen ums Überleben“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

„Code Vein“ soll Anfang 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.