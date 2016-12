COD World League startet in Vegas

Die Call of Duty World League (CWL), präsentiert von PlayStation4, übernimmt Las Vegas mit dem ersten CWL-Open-Event der neuen Saison

Spitzenteams aus Nordamerika und Europa treten an und kämpfen im Rahmen der MLG Vegas vom 16. bis zum 18. Dezember um Preisgelder in Höhe von 100.000 Dollar

Die Call of Duty World® League (CWL), präsentiert von PlayStation®4, läutet heute die 2017er Saison mit einem Event ein, bei dem die besten eSports-Teams aus mehreren Ländern um ihren Teil des Preisgeldes in Höhe von insgesamt 100000 Dollar kämpfen und ihre ersten Schritte in Richtung der CWL Championship 2017 machen. Bei den CWL Open, die im Rahmen der vom 16. bis zum 18. Dezember im Mandalay Bay in Las Vegas (Nevada) stattfindenden MLG Vegas ausgetragen werden, treffen die Besten der Besten aufeinander.

Heute wird der Start in die Gruppenphase eingeläutet und es werden mehr als 160 Teams im größten offenen Call of Duty-Live-Turnierbaum aller Zeiten erwartet. Die besten vier Teams des offenen Turnierbaums nehmen morgen an der Gruppenphase teil. Am Sonntag, 18. Dezember, kämpfen die Finalteams um ihren Anteil am Preisgeld in Höhe 100 000 Dollar und um den Titel des CWL Open Champion bei der MLG Vegas.

2016 haben über 1000 Teams an den CWL-Wettbewerben teilgenommen und die 32 besten Teams haben es zur CWL Championship geschafft, die im Rahmen der Call of Duty XP ausgetragen wurde. Die CWL Championship kehrt 2017 offiziell zurück und als Teil des Wegs zur Meisterschaft können die Spieler sowohl online über GameBattles um CWL-Pro-Punkte kämpfen als auch bei Live-Events auf der ganzen Welt. Die Spitzenteams aus Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum werden zudem zur erstmals ausgetragenen CWL Global Pro League eingeladen, die im April beginnt.

Call of Duty World League, präsentiert von PlayStation®4, ist stolzer Partner der Major League Gaming, dem Turnierausrichter und Übertragungspartner für die bevorstehende Saison. Dank der bewährten MLG Live-Stream-Möglichkeiten und -Technologie können CWL-Fans die ganze Infinite Warfare-eSports-Action auf MLG.TV, über den MLG-YouTube-Kanal und im Spiel (IW PS4) über den Live Event Viewer verfolgen.

Einen Vorgeschmack auf die fesselnde Non-Stop-Action, die es bei den an diesem Wochenende ausgetragenen Wettkämpfen geben wird, zeigt dieser Trailer:

Gefällt mir: Gefällt Lädt…