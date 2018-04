Castlevania Grimoire of Souls – Konami kündigt neues Handyspiel an

Konami kündigt ein neues „Castlevania“ Spiel an. „Castlevania Grimoire of Souls“ so der Name des Titels ist jedoch kein neuer AAA-Titel, sondern ein Mobile-Game. Ob der Titel auch irgendwann für die Konsolen erscheint ist bisher ungewiss. Erste Screenshots könnt ihr unterhalb des Artikels begutachten.

„Castlevania: Grimoire of Souls“ soll einen Multiplayer-Part erhalten sowie die Fähigkeit, die Toten wiederzubeleben. Zudem können sich die Spieler in Koop-Boss-Schlachten mit vier Spielern und 4-gegen-4-Kämpfe stürzen. Musikstücke aus der Serie können frei gespielt werden und der Titel soll eine komplett neue Handlung bieten, die euch mehr aus der Welt der Reihe erzählt. Bisher soll das Spiel nur für Apples iOS veröffentlicht werden.

Der Protagonist mit dem Namen Arika, soll ein mysteriöser Mann sein, welcher für eine geheime Organisation der Regierung tätig sein soll. Mehr ist zu dem Mann und seinen Fähigkeiten nicht bekannt. Ein weiterer Charakter ist Lucy, sie ist zwar noch sehr jung, doch ihre Fortschritte in der Zauberforschung sind beträchtlich und sie arbeitet an Mitteln, um Dracula besiegen zu können. Sie unterstützt Arika durch ihr Studium. Darüber hinaus werden die Spieler auch andere bekannte Charaktere aus der „Castlevania“-Reihe steuern können, darunter Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa und Marie.