Casinospiele und die Welt der Konsolen

Die Welt der Videospiele verändert sich nahezu täglich. Gerade im Bereich der Casinospiele drängen derzeit immer mehr Anbieter auf den Markt und versuchen mittlerweile selbst den Mobile Gaming Markt in Beschlag zu nehmen. Selbst im aktuellen TV Programm läuft bereits Mittags Online Handy Casino Werbung.

Erste Anbieter fangen gerade an mit echten Handy Casino Apps die Kunden an sich zu binden. Auf spielerische Art wird somit der Wandel in der Welt der Videospiele forciert. Gerade der Markt der mobilen Spiele wird immer wichtiger, was nicht zuletzt der große Erfolg der Nintendo Switch beweist. Interessanterweise ist der Markt der mobilen Casinos in Deutschland noch relativ klein. Sicherlich gibt es eine Menge Anbieter aus anderen Ländern, denn in vielen anderen Ländern sind Online Casinos schon wesentlich weiter als bei uns. Während unsere Regierung sich noch sehr schwer damit tun möchte entsprechende Glücksspiel-Lizenzen auszustellen, gibt es lediglich einzelne Bundesländer die dem entgegenwirken. In anderen Ländern gibt es diese Problematik zum Beispiel garnicht. Unter dem Suchbegriff Online Casino Schweiz zum Beispiel findet man eine Ganze Menge Anbieter.

Selbst Online Poker um echtes Geld ist in Deutschland ja schon ein Problem. Glücklicherweise gibt es bei uns aber eine Einrichtung die nur wenige meiden wollen… die EU. Dank europäischer Richtlinien ist es nicht verboten bei einem Glücksspielanbieter zu spielen der eine europäische Lizenz hat. So gibt es eine Menge Anbieter die sogar vollkommen legal ihre Dienste auch in Deutschland anbieten dürfen. Natürlich gibt es auch einige wenige mit einer echten deutschen Lizenz.

Die Frage ist aber in wie weit wir Casinospiele unbedingt brauchen. Im Bereich der Konsolen hätten wir eine gute Basis für interessante Spiele. Dank Playstation VR gibt es schon einige interessante Möglichkeiten solche Spiele unterzubringen. Sicherlich wäre es für viele Anbieter ein leichtes eine interessante soziale Erfahrung mit Casinospielen zu kombinieren und dabei eine tolle Erfahrung zu ermöglichen. Hier ist natürlich die Frage in wie weit eine entsprechende Lizenz möglich wäre um auch echtes Geld verspielen zu dürfen. Interessant werden Casinospiele ja hauptsächlich wenn sie einen Mehrwert bieten können Es dürfte also nicht nur Trophäen für Erfolge geben, sondern die Spieler müssten auch wirklich etwas davon haben. Es müsste also die Chance geben In-Game Cash auch wieder auszahlen zu können.

Dieser Punkt wäre sicherlich unheimlich interessant, auch für Anbieter wie Microsoft oder Sony, die Gewinne dann an ihr eigenes System binden könnten. Spieler die Erfolg haben könnten sich so einfach neue Spiele kaufen, oder gegen eine Gebühr auch Paypal Guthaben oder Amazon Gutscheine auszahlen lassen. Darüber könnten sich sicherlich einige Anbieter finden lassen die sowas mitmachen würden, solange man ein bisschen was damit verdienen kann. Wichtig wäre es dann nur das eine technisch einwandfreie Umsetzung, optisch ansprechend und sozial interessant umgesetzt werden kann. Dazu braucht man als Anbieter allerdings starke Partner. Umsetzungen wie das Three Kings Casino sind zwar interessant, optisch aber wenig ansprechend und technisch sehr mangelhaft.

Individualisierungen wie Kleidung, Avatare und mehr könnte man in einer virtuellen Welt, auch in Konsolenform gut umsetzen. Das Konzept existierte in Form von Playstation Home bereits auf Playstation 3. Das Konzept war durchaus interessant, aber ist auf Playstation 4 leider nicht weiter verfolgt worden. Ein komplettes Universum könnte, sogar in VR, auf Playstation 4 entstehen. Ein abgeschlossener Glücksspielbereich wäre dort jederzeit möglich. Dazu könnte man zur Not sogar entsprechende Personalausweis-Lesegeräte benutzen wenn man es ganz sicher machen möchte. Gesichtserkennung und andere Techniken sind ja mittlerweile auch kein wirkliches Geheimnis mehr und werden auf der PS4 fürs einloggen täglich genutzt.

Was meint ihr? Könnte sowas funktionieren? Meint ihr ein neues Playstation Home Konzept, gepaart mit Glücksspielaktivitäten könnte funktionieren oder seid ihr der Meinung sowas wäre von vornherein zum scheitern verurteilt?

