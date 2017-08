Casinospiele auf aktuellen Konsolen? Nur der nächste Schritt?

Die neuen Konsolen wie Playstation 4 Pro, bald sicherlich auch die Playstation 5, sowie die kommende X-Box One X oder die klassische X-Box One S bieten mittlerweile nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Spieler. Virtual Reality ist die letzte große Konsolenentwicklung. Alleine diese hat aber auch andere Bereiche wieder gestärkt. Stellen wir uns nur einmal vor wie sich ein VR Rennspiel, wie zum Beispiel Driveclub anfühlt wenn wir uns einen Autositz in die Wohnung stellen und dazu eins der wenigen wirklich realistischen und guten PS4 Lenkräder dazu vorstellen dann fühlt sich das Ganze sicherlich schon ganz gut an. Einen ersten Eindruck, der deutlich günstiger ist, als einen Autositz zu kaufen und ein anständiges Lenkrad dazu, dürfte Farcry sein, der erste Egoshooter für Playstation VR mit einem Sturmgewehrcontroller. Auch wenn der Cotroller dafür zwar nicht sonderlich toll aussieht, so macht das aber unheimlich viel Spaß. Ich selbst habe Farcry innerhalb von 2 Tagen komplett durchgezockt und war absolut zufrieden mit dem Spiel. Jetzt wo ich darüber schreibe bekomme ich gerade wieder Lust auf einen zweiten Druchgang *** ACHTUNG EPISCHER MOMENT *** (Ein zweiter Durchgang des gleichen Spieles mit der gleichen Story, das habe ICH noch NIE gemacht!). Alleine das sollte schon ein Prädikat sein, das die neue Technik auszeichnet.

Da fragt man sich was als nächstes kommen soll. Im Internet gibt es einige Trends die sich zu manifestieren scheinen, aber bis es im Playstation Store heißt: Spielen Sie hier bei Royal Vegas Tischspiele dürfte es wohl noch einige Jahre dauern, wenn es denn überhaupt passiert. Dennoch stelle ich mir derzeit die Frage wie lange es noch dauert bis Casinospiele auf die Konsolen finden. Damit meinen wir nicht die klassischen wie Pure Hold´em und dergleichen, sondern richtige Casinospiele von echten Glücksspielanbietern. Der Unterschied ist gravierend. Sicherlich hatten wir auch schon Casinospiele für Playstation 4 im Test. Ich denke hier an das Four Kings Casino das eher mäßig bei uns abgeschnitten hat und auch nicht wirklich an Bedeutung gewinnen konnte. Aber die Anbieter drängen immer mehr auf den mobilen Markt, da frage ich mich wie lange es noch dauert bis auch die klassischen Heimkonsolen in den Fokus der Glücksspielanbieter kommen. Immerhin rühmt sich zum Beispiel Microsoft eine All-In-One Entertainment Konsole hervorgebracht zu haben. Wir könnten uns gut vorstellen das die großen Anbieter wie 888Poker oder Pokerstars durchaus auch auf die Konsole kommen, warum auch nicht!?

Die Frage ist aber an dieser Stelle natürlich auch wie sich das Ganze rechtlich wirklich durchsetzen lassen würde. Immerhin könnten auch Kinder zu der Konsole schnell Zugriff auf Casinospiele und damit auch Echtgeldspiele an der Playstation 4 bekommen. Natürlich müsste man hierfür durchaus neue Sicherheitsmaßnahmen treffen. Denkbar wäre hier ein NFC Personalausweisleser, wie es sie bereits für die Behördengeschäfte von zuhause aus gibt. Die Idee würde sich vermutlich recht günstig durchsetzen lassen. Würde man dann den Account mit seinem Personalausweis sichern dürfte das Ganze ausreichend gesichert sein um dem Jugendschutz genüge zu tun. Die Frage ist an dieser Stelle aber auch wie Hackersicher solche Accounts bzw. Konsolen wären. Bisher sind PS4 und X-Box One kaum im Fokus der Hacker, eher die großen Netzwerke dahinter, aber bei Echtgeldspielen auf solchen Konsolen wäre sicherlich auch der eigentlich Playstation Network bzw. mitterweile Sony Entertainment Network Account gefährdet.

Da kann man sich durchaus erklären warum es sowas nicht nicht gibt. Sony müsste vermutlich massiv in die Serverstruktur investieren um massiveren Hackerangriffen als bisher standhalten zu können, ohne das System zu überlasten. Dann hätte man den Ärger mit Beschwerden und angeblichen unautorisierten Nutzungen, wenn mal wieder das Kind den Perso der Eltern gemopst hat um online gegen echtes Geld zu zocken. Ob es das wirklich wert ist müsste sich erst herausstellen.

Sicherlich wäre das ein recht großes Geschäft für Sony, vor allem wenn man eine solche App Live auf dem Fernseher lassen könnte, dazu eingeblendete Sportevents bei Sportwetten und dazu die Quoten und Ergebnisse live daneben. Ich könnte mir durchaus vorstellen das sowas funktionieren könnte, aber wirklich durchsetzen wird sich das vermutlich aufgrund des riesigen Aufwands nie wirklich. Auch würde sich DAS UNTERNEHMEN das zuerst damit beginnt sicherlich den Hohn und Spott der Konkurrenz zuziehen