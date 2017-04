Call of Duty WWII – Alle Infos zum Titel

Activision und Sledgehammer Games räumen mit den Gerüchten um den nächsten Call of Duty Ableger auf und bestätigen ganz offiziell, dass es sich hierbei um Call of Duty WWII handeln wird. Hierzu stellte man die ganz offizielle Website zum neusten Ableger online. Darüber hinaus verkündeten die Verantwortlichen, dass am Mittwoch, den 26.April 2017 eine vollständige Enthüllung des Titels per Livestream folgen wird. Um 19 Uhr unserer Zeit wird man „weitere Details“ und einen ersten Blick auf Call of Duty WWII präsentieren.

Zuletzt brachten die Entwickler von Sledgehammer Games Call of Duty: Advanced Warfare hervor und möchten im Livestream verraten, welche Vision man mit dem nächsten Ableger verfolgt. Über Twitter veröffentlichte man einen kurzen Clip mit dem Co-Founder von Sledgehammer Games Michael Condrey, in welchem dieser ausführt, dass man zweieinhalb Jahre Hintergrundrecherche für den Titel betrieb. Man bereiste ganz Europa und die Welt, um das Spiel so authentisch wie möglich darstellen zu können. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man sich nicht nur auf Europa als Schauplatz festlegt.

Amazon ist dazu übergegangen Bestellungen entgegen zu nehmen. Dort kann man auch die Packshots begutachten und diesen entnehmen, dass Playstation 4-Spieler Zeit exklusiver Inhalt bereit gestellt wird. Demnach müssen sich Xbox One- und PC-Spieler rund 4 Wochen länger gedulden. Die Packshots haben wir euch unterhalb des Artikels eingebunden. Vorbesteller erhalten einen garantierten Zugang zur Beta.

Über Twitter sind auch die ersten Screenshots „geleaked“ worden, die ihr ebenfalls unterhalb des Artikels begutachten könnt.

Laut Amazon erscheint Call of Duty WWII am 29.Dezember 2017, es wird sich bei dem Datum um einen Platzhalter handeln. Wir gehen davon aus, dass der Titel, wie zuvor auf einem Werbeplakat zu sehen war, am 03.November 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht wird.

