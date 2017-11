Call of Duty WW2: Grafikvergleich zwischen Xbox One X und PS4 Pro

Die Xbox One X wird zwar erst am 07.November 2017 verkauft, jedoch sind bereits jetzt einige Redaktionen im Besitz der mächtigen Konsole aus dem Hause Microsoft und können diese auch ausgiebig testen. So haben die Kollegen von DualShockers einen Grafikvergleich der beiden leistungsstärksten Konsolen auf dem Markt an Hand des aktuellen Weltkriegsshooters „Call of Duty WWII“ in Form von Screenshots erstellt. Diese findet ihr unterhalb des Artikels wieder (das obere Bild gehört zur PS4 Pro Version und das untere zur Xbox One X Version).

Auf dem ersten Blick wird man kaum Unterschiede feststellen können, doch die Xbox One X Version bietet neben den verbesserten Schatten auch die bessere Auflösung, was eine etwas schärfere Bildqualität zur Folge hat. Ob den Spielern dieser Umstand beim spielen auf dem heimischen Fernsehern jedoch deutlich ins Auge fallen wird, darf an dieser Stelle bezweifelt werden. So deutlich sind die Unterschiede beider Versionen noch nicht. Es ist jedoch interessant zu sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und ob es zukünftige Titel schaffen werden sich deutlich von der PS4 Pro Version abzuheben.

„Call of Duty WWII“ ist seit dem 03.November für Xbox One, PS4 und PC erhältlich und ab dem 07.November können sich die Spieler selbst von der Xbox One X überzeugen. Wer sich noch mehr Impressionen von „Call of Duty WWII“ auf der Xbox One X ansehen möchte, der sollte diesem Link folgen.