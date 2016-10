Call of Duty Infinite Warfare – Waffen Crafting im Video

Mit Call of Duty Infinite Warfare spaltet Activision derzeit die Spielergemeinde. Viele Spieler die bisher treue Fans der Serie waren wollen angeblich abwandern und zetteln aktuell einen regelrechten Shitstorm an. Trotz allem will der aber glücklicherweise nicht ganz so durchstarten wie man das ansonsten kennt. Das Zukunftssetting von Call of Duty Infinite Warfare liegt nicht jedem, aber diejenigen die das Spiel nicht so wollen wie es ist, sollen es halt nicht kaufen. Dieses ganze gehate ist uns sowieso irgendwie fremd…

Dennoch zeigt und Activision nicht nur mit der aktuell laufenden Beta neue, tiefe Einblicke ins Spiel, sondern zeigt uns aktuell auch noch einen neuen Trailer in dem das Waffen Crafting vorgestellt wird. Was haltet ihr davon? Eure ehrliche Meinung ist gefragt…

Call of Duty Infinite Warfare erscheint am 4.11.16 und wird Modern Warfare 3 Remastered enthalten. Haltet euch hierfür aber mal 130 GB an Festplattenplatz frei, denn den werdet ihr brauchen. Amazon.de Widgets

