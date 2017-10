Call of Duty: Infinite Warfare startet Community-Feier „Willard Wylers Halloween-Horror“

Ab sofort können Spieler mit einem zeitlich begrenzten Community-Event in Halloween-Stimmung kommen, bei dem es Geschenke, doppelte EP, einen neuen Zombies-Modus, die Map „Carnage” und noch mehr gibt

Für Spieler von Call of Duty®: Infinite Warfare beginnt ab sofort die Eventreihe „Willard Wylers Halloween-Horror„. Teilnehmende Fans können sich brandneue Beute mit Halloween-Thema sichern, an EP-steigernden Events teilnehmen, einen neuen Zombies-Modus spielen und exklusive Gratisobjekte erhalten, die es nur während des Events gibt.

„Willard Wylers Halloween-Horror“ bietet, sofern nicht anders angegeben, die folgenden Inhalte und Geschenke bis zum 1. November:

• Kostenlose Vorratslieferung mit Halloween-Thema zu Beginn jeder Woche.

• Kostenlose kosmetische Objekte mit Halloween-Thema jeden Freitag. Das letzte Item gibt es am 30. Oktober.

• Ausrüstung und Beute mit Halloween-Thema samt brandneuer Rüstungsskins mit Zombies-Thema.

• “Bosskampf”-Modus, beginnend am 13. Oktober, bei dem es die Spieler mit ihren Lieblings-Endbossen aus jedem der Infinite Warfare-Zombies-Modi aufnehmen können. Der Modus beginnt mit dem ersten Kapitel „Zombies in Spaceland“ und jede Woche folgen zwei weitere. „Bosskampf“ endet mit dem ultimativen Kampf von „The Beast from Beyond“ (die Spieler müssen die DLC-Packs besitzen, um auf die DLC-Kapitel zugreifen zu können).

• Die Rückkehr des Multiplayer-Modus „Gesten-Krieg“ zur Feier Halloweens, der ab sofort bis zum 12. Oktober verfügbar ist und den Fans die Möglichkeit bietet, mit Gesten ihre Feinde zu demütigen und zu besiegen.

• Carnage, eine der beliebtesten Multiplayer-Maps aus dem Retribution-DLC-Pack, können alle Spieler vom 12. Oktober bis 1. November kostenlos und mit doppelten EP spielen.

Zum Erhalt der Gratisobjekte während des Halloween-Horrors müssen sich die Spieler zwischen Montag- und Freitagabend im Multiplayer anmelden und den Quartiermeister besuchen. Die Vorratslieferung jeder Woche steht zwischen Montag- und Freitagabend zur Verfügung und die kosmetischen Objekte zwischen Freitag- und Montagabend, jeweils mitteleuropäische Zeit. Die genauen Zeiten können abweichen.

Weitere Informationen unter http://www.callofduty.com/infinitewarfare/halloween-scream. Die Fans können auch @CallofDuty auf Twitter, Instagram und Facebook folgen.