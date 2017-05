Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles Gameplay Preview

Mit dem größten Zombie DLC in der Geschichte von Call of Duty geht Activision in die nächste Runde der Untoten. Mit insgesamt 8 Maps die komplett aus den alten Teilen remastered worden sind will man euch nochmal auf die Hatz schicken. Ihr findet die klassischen und beliebtesten Zombie Karten aus vergangenen Tagen wieder. Dazu zählen Karten aus „Call of Duty: World at War“ (Nacht der Untoten, Verrückt und Shi No Numa), „Call of Duty: Black Ops“ (Kino der Toten, Ascension, Shangri-la und Moon) und „Call of Duty: Black Ops 2“ (Origins). Hinzu kommen noch verschiedene Bonusinhalte wie zum Beispiel 20 Phiolen flüssiges Divinium, zwei schrullige Kaugummis und eine exklusive Pack-A-Punch-Waffentarnung.

Wie seht ihr das eigentlich? Ein weiterer DLC mit alten Karten, remastered, ist das was? Habt ihr da richtig Bock drauf oder kotzt euch das Ganze an? Aktuell ist die Diskussion in den sozialen Medien ja richtig heftig am laufen!